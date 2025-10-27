Практика судів
Військовослужбовця судили за затягування розслідувань СЗЧ у бойовій частині

14:13, 27 жовтня 2025
Суд оштрафував військовослужбовця за несвоєчасне розслідування випадків СЗЧ у бойовій частині.
Чернігівський районний суд розглянув справу про адміністративне правопорушення, вчинене військовослужбовцем однієї з бойових частин. Офіцера притягнули до відповідальності за несвоєчасне проведення службових розслідувань щодо самовільного залишення військової частини низкою підлеглих.

Суть справи

Як встановив суд, заступник командира з морально-психологічного забезпечення стрілецької роти військової частини не виконав вчасно низку наказів командира щодо проведення службових розслідувань. Йдеться про випадки самовільного залишення частини військовослужбовцями у 2023 році. Строк виконання таких наказів передбачає місяць з дня призначення розслідування, з можливістю продовження ще на місяць — однак ці строки були порушені.

У судовому засіданні офіцер визнав факт порушення, пояснивши це складними умовами служби в районі бойових дій, де проведення розслідувань було технічно неможливим. На момент розгляду справи порушення усунуті, тому він просив закрити провадження за малозначністю.

Правова оцінка суду

Суд не погодився з доводами про малозначність. Було встановлено, що бездіяльність військовослужбовця сприяла уникненню відповідальності іншими військовими за самовільне залишення частини, що потенційно підривало військову дисципліну. З огляду на воєнний стан та особливий характер військової служби, суд дійшов висновку, що звільнення від відповідальності є неприпустимим.

Враховуючи, що правопорушення вчинене вперше, суд застосував до офіцера мінімальне передбачене ч. 2 ст. 172-15 КУпАП покарання — штраф у розмірі 17 000 грн.

Постанова суду у справі  № 748/967/24 може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду. 

