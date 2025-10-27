Практика судов
В Одесской области военный ранил двух мужчин ножом — как его наказали

16:55, 27 октября 2025
Пьяный сержант в Одесской области ранил двух человек во время ссоры возле дома.
В Одесской области военный ранил двух мужчин ножом — как его наказали
В Одесской области сержант, призванный на военную службу в условиях военного положения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ссору возле своего жилища. В разгар конфликта он достал нож и нанёс несколько ударов двум мужчинам.

Суть дела

В селе Никомаровка, что в Ширяевском районе, произошёл инцидент с участием военнослужащего — командира стрелкового взвода. После словесной перепалки, возникшей из-за давнего конфликта, мужчина напал на двух своих знакомых. Стычка произошла вечером возле его дома.

Сержант находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время словесной ссоры он достал нож и ударил одного из мужчин в голову, повредив ему ухо. Затем он нанёс удар второму — также в область головы. Экспертиза установила, что оба потерпевших получили лёгкие телесные повреждения.Обвиняемый признал свою вину и согласился, чтобы дело рассмотрели в упрощённом порядке без его присутствия. Потерпевшие также не возражали против этого.

Что решил суд

Ширяевский районный суд Одесской области признал военнослужащего виновным по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — «умышленное лёгкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья».

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1700 гривен. Смягчающими обстоятельствами суд признал искреннее раскаяние и содействие расследованию.

Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения (дело № 518/1606/25).

