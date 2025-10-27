На Одещині військовий поранив двох чоловіків ножем — як його покарали

П’яний сержант на Одещині поранив двох людей під час сварки біля будинку.

На фото: Ширяївський районний суд Одеської області

В Одеській області сержант, призваний на військову службу в умовах воєнного стану, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував сварку поблизу свого помешкання. У розпал конфлікту він витягнув ніж і завдав кількох ударів двом чоловікам.

Суть справи

У селі Нікомарівка, що в Ширяївському районі, стався інцидент за участю військовослужбовця — командира стрілецького взводу. Після словесної суперечки, яка виникла через давні непорозуміння, чоловік напав на двох своїх знайомих. Сутичка сталася у вечірній час поблизу його будинку.

Сержант перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час словесної перепалки він дістав ніж і вдарив одного з чоловіків у голову, поранивши йому вухо. Потім наніс удар другому — також у ділянку голови. Експертиза встановила, що обидва потерпілі отримали легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачений визнав свою вину та погодився, щоб справу розглянули у спрощеному порядку без його присутності. Потерпілі також не заперечували проти цього.

Що вирішив суд

Ширяївський районний суд Одеської області визнав військовослужбовця винним за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України — "умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я".

Йому призначено покарання у вигляді штрафу 1700 гривень. Обставинами, що пом’якшили вирок, суд визнав щире каяття та сприяння розслідуванню.

Обтяжуючою обставиною стало те, що злочин вчинено у стані алкогольного сп’яніння (справа № 518/1606/25).

