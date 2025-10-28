Денежные требования к должнику в деле о банкротстве тех кредиторов, которые являются лицами, связанными с РФ, не подлежат признанию — КХС ВС

Верховный Суд подчеркнул: денежные требования к должнику в деле о банкротстве тех кредиторов, которые являются лицами, связанными с государством-агрессором непосредственно или опосредованно в результате умышленных действий, не подлежат признанию по правилам КУзПБ.

Денежные требования кредиторов к должнику в деле о его банкротстве, заявленные с целью вывода активов из-под санкций и с нарушением моратория, введенного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 года № 187 «О обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией РФ» (Постановление № 187), не подлежат признанию.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №909/130/24:

В рассматриваемом деле хозяйственный суд на основании заявлений инициирующих кредиторов открыл производство по делу о банкротстве ООО.

Однако на предварительном заседании хозяйственный суд установил, что ООО является лицом, связанным с государством-агрессором, и на него распространяются положения Постановления № 187, включая запреты, предусмотренные подпунктом 2 п. 1, касающиеся отчуждения, передачи в залог и других действий, которые могут привести к отчуждению недвижимого имущества, ценных бумаг, прав участия в юридическом лице (акций, долей, частей в уставном капитале или других объектов гражданских прав, подтверждающих участие в юридическом лице), прав требования к должнику в делах о банкротстве (неплатежеспособности), транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания.

Денежные требования инициирующих кредиторов не подлежат признанию, так как они основаны на ничтожных сделках и являются результатом согласованных с должником действий, направленных на вывод через процедуру банкротства имущества или полученных от его реализации средств в пользу бенефициарных владельцев должника – граждан РФ, в обход примененных к ним санкций и с нарушением моратория, введенного Постановлением № 187.

Поэтому в отсутствие требований других кредиторов и доказательств неплатежеспособности должника хозяйственный суд, с чем согласился суд апелляционной инстанции, закрыл производство по данному делу на основании п. 8 ч. 1 ст. 90 КУзПБ.

КГС ВС согласился с выводами судов о закрытии производства по делу о банкротстве ООО.

С момента введения моратория субъективное право лиц-кредиторов (стягивателей), перечень которых приведен в Постановлении № 187, подвергается ограничениям относительно возможности реализовать право требования к обязанных сторон, в том числе путем обращения за судебной защитой.

Мораторий предусматривает запрет на совершение конкретно определенного перечня действий между участниками правоотношений, устанавливает определенный правовой режим для этих правоотношений и влияет на ход денежных и других обязательств, однако не прекращает их.

КГС ВС отметил, что цель обращения кредитора с денежными требованиями к должнику в деле о банкротстве, а также императивно установленные законодателем в КУзПБ правила погашения этих требований, которые, хотя и различаются для каждой из процедур банкротства, но одинаково обязательны для ее участников, в том числе кредитора (кредиторов) и должника, указывают на существование в таком способе защиты и восстановления нарушенного права, как обращение с денежными требованиями кредитора (кредиторов) в процедурах банкротства с целью их удовлетворения, государственного принуждения.

Однако положения Постановления № 187 в соотношении с нормами КУзПБ относительно правил и последствий обращения и признания денежных требований кредитора к должнику в деле о банкротстве исключают возможность признания по правилам этого Кодекса денежных требований тех кредиторов, которые являются лицами, связанными с государством-агрессором непосредственно или опосредованно в результате умышленных действий.

Таким образом, несмотря на наличие у юридических лиц формальных оснований для обращения в суд с заявлением о банкротстве ООО, однако, учитывая установленные судами обстоятельства совершения соответствующими физическими лицами недобросовестных действий с целью избежать ограничений, установленных Постановлением № 187, суды предыдущих инстанций пришли к правомерному выводу, что эти обстоятельства исключают признание денежных требований соответствующих субъектов к должнику в деле о банкротстве по правилам национального законодательства – КУзПБ.

