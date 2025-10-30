Судьи Верховного Суда объяснили, как закон об административной процедуре влияет на судебную практику

Судьи подчеркнули, что судебная практика, включая практику КАС ВС, а также судов первой и апелляционной инстанций, напрямую зависит от социальной последовательности.

В рамках III Школы административной процедуры судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Владимир Бевзенко и Олеся Радышевская обсудили влияние Закона Украины «Об административной процедуре» (ЗАП) на судебную практику, а также особенности его применения в деятельности органов власти, бизнеса и местного самоуправления.

Владимир Бевзенко подчеркнул, что судебная практика, включая практику КАС ВС, а также судов первой и апелляционной инстанций, не возникает сама по себе. Она напрямую зависит от социальной последовательности (ЗАП, человек, административный орган, суд, юридическое образование и наука), качества и содержания документов, поданных в суд.

Как отметил спикер, если в исковом заявлении, апелляционной или кассационной жалобе не будет ни одного упоминания о ЗАП, суд не сможет применить его нормы.

«Именно поэтому большие ожидания с 15 декабря 2023 года возлагались на адвокатов, истцов – физических и юридических лиц. Ожидалось, что адвокаты станут движущей силой, которая активизирует механизм ЗАП. Сейчас же большинство административных дел, где применяется этот закон, инициируются самими административными органами. Такая ситуация приводит к значительному количеству поступающих дел, что вызывает еще большее, геометрически растущее количество недовольства», — отметил судья.

Следует понимать, что административные суды зависят от других судов, которые рассматривают и решают дела, связанные с административной процедурой, подчеркнул Владимир Бевзенко. Основными среди них являются Большая Палата Верховного Суда, а также кассационные суды хозяйственной и гражданской юрисдикции. Если не будет общего понимания, уважения и четкого видения административной процедуры, движение пойдет в обратном направлении. В конечном итоге, добавил спикер, юридическое образование и наука также должны ясно и четко объяснить содержание, границы и особенности административной процедуры.

В рамках выступления спикер привел ряд примеров, касающихся проблемных вопросов. В частности, речь шла о деле № 520/13293/24, в котором городской совет подал иск к экологической инспекции относительно обнаруженной свалки. Докладчик отметил, что в этом деле КАС ВС сослался на ЗАП, хотя стороны не упоминали этот Закон и не использовали его в обосновании. Однако согласно статьям 341 и 351 КАС Украины, если суд кассационной инстанции видит установленные обстоятельства дела, он может высказаться о неприменении закона.

Владимир Бевзенко поднял вопрос, применим ли ЗАП к отношениям между горсоветом и экологической инспекцией и имеет ли совет право обращаться в административный суд с иском. В этом контексте судья обратил внимание на ст. 27 ЗАП (участники административного производства) и ст. 5 КАС Украины, которая уполномочивает субъект властных полномочий обращаться в суд с иском только при наличии предписаний закона.

Следующий вопрос, который поднял докладчик, касался государственной регистрации. Он напомнил, что в соответствии со ст. 125 Конституции Украины с целью защиты прав, свобод и интересов лица в сфере публично-правовых отношений действуют административные суды. Эти конституционные положения конкретизированы в отраслевых «регистрационных» законах. В частности, в ст. 39 Закона Украины «О Государственном земельном кадастре» четко указано, что решения, действия или бездействие государственного кадастрового регистратора могут быть обжалованы в суде по правилам КАС Украины. В качестве примера спикер привел дело № 918/1332/23 о признании противоправным и отмене решения государственного регистратора. Были также упомянуты решения КАС ВС по делам № 420/31201/23 и № 580/9641/23 о передаче дел на рассмотрение Большой Палаты ВС относительно юрисдикции дел о государственной регистрации.

Олеся Радышевская обозначила объективные и субъективные факторы, влияющие на вопросы юрисдикции. Судья подчеркнула, что для их решения происходит взаимодействие между судами первой, апелляционной и кассационной инстанций (в частности, Большой Палатой ВС) не только через правовые выводы, но и посредством предоставления Верховным Судом методологической помощи и обобщения практики. Правовой вывод, хотя и является основным и важным инструментом урегулирования прохождения судебного контроля, не всегда обеспечивает эффективное взаимодействие. По мнению спикера, образовательные площадки, такие как Национальная школа судей Украины, позволяют судьям высказаться и быть услышанными, используя «мягкие» (soft) инструменты.

Судьи активно участвуют в формировании судебного образования и выступают перед представителями других юрисдикций. Поэтому, по убеждению Олеси Радышевской, методическая помощь как форма профессионального общения должна быть междисциплинарной и реализовываться различными способами.

«Правовой вывод – это важный элемент, однако мы также должны распространять информацию среди судей всех юрисдикций, а затем демонстрировать механизмы ее практического применения», – подвела итог судья.

