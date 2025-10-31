Практика судов
В Полтавской области отправили за решетку мужчину, который не явился по повестке, потому что ждал бронь

20:26, 31 октября 2025
Мужчина заявил, что официально работает трактористом, и поэтому ему вскоре должны были оформить бронь от мобилизации.
В Полтавской области отправили за решетку мужчину, который не явился по повестке, потому что ждал бронь
Диканьский районный суд Полтавской области рассмотрел дело военнообязанного мужчины, который получил повестку, но не пришел в назначенное время на отправку в часть, так как надеялся на бронь от мобилизации, пишет Суспільне.

Мужчина, уроженец села Одарюковка Диканьского района, 9 июня получил справку ВВК о пригодности к военной службе. 11 июня около 7:00 он должен был явиться по повестке для отправки в часть, однако не пришел без уважительных причин. На судебном заседании выяснилось, что сотрудник ТЦК ранее разъяснил мужчине, что с учетом его возраста и рода деятельности он будет управлять транспортными средствами.

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и подтвердил обстоятельства происшествия. Свой поступок мужчина объяснил тем, что официально работает трактористом в ПАФ, и поэтому ему должны были вскоре оформить бронь от мобилизации.

Диканьский районный суд Полтавской области признал мужчину виновным по статье 336 «Уклонение от призыва на военную службу» Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней с момента его оглашения.

