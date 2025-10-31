Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Полтавщині відправили за ґрати чоловіка, який не з'явився за повісткою, бо чекав на бронь

20:26, 31 жовтня 2025
Чоловік заявив, що офіційно працює трактористом, і через це йому повинні були невдовзі оформити бронь від мобілізації.
На Полтавщині відправили за ґрати чоловіка, який не з'явився за повісткою, бо чекав на бронь
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Диканський райсуд Полтавської області розглянув справу військовозобов'язаного чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов у вказаний час на відправку до частини бо сподівався на бронь від мобілізації, пише Суспільне.

Чоловік, який родом із села Одарюківка Диканського району, 9 червня отримав довідку ВЛК про придатність до військової служби. 11 червня близько 7:00 він мав з'явитися за повісткою на відправлення до частини, але не прийшов без поважних причин. На судовому засіданні з'ясувалося, що працівник ТЦК перед цим роз`яснив чоловіку, що через вік та рід діяльності він буде керувати транспортними засобами.

Обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та підтвердив обставини події. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що офіційно працює трактористом у ПАФ, і через це йому повинні були невдовзі оформити бронь від мобілізації.

Диканський районний суд Полтавської області визнав чоловіка винним за статтею 336 «Ухилення від призову на військову службу» Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів із моменту проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Полтава ТЦК мобілізація бронювання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва