На Полтавщині відправили за ґрати чоловіка, який не з'явився за повісткою, бо чекав на бронь

Чоловік заявив, що офіційно працює трактористом, і через це йому повинні були невдовзі оформити бронь від мобілізації.

Диканський райсуд Полтавської області розглянув справу військовозобов'язаного чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов у вказаний час на відправку до частини бо сподівався на бронь від мобілізації, пише Суспільне.

Чоловік, який родом із села Одарюківка Диканського району, 9 червня отримав довідку ВЛК про придатність до військової служби. 11 червня близько 7:00 він мав з'явитися за повісткою на відправлення до частини, але не прийшов без поважних причин. На судовому засіданні з'ясувалося, що працівник ТЦК перед цим роз`яснив чоловіку, що через вік та рід діяльності він буде керувати транспортними засобами.

Обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та підтвердив обставини події. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що офіційно працює трактористом у ПАФ, і через це йому повинні були невдовзі оформити бронь від мобілізації.

Диканський районний суд Полтавської області визнав чоловіка винним за статтею 336 «Ухилення від призову на військову службу» Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів із моменту проголошення.

