  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

КХС ВС объяснил, когда существует риск повторного нарушения прав несмотря на аннулирование регистрационных действий

14:48, 2 декабря 2025
АО оспаривало акт возврата имущества, на основании которого имущество целостного имущественного комплекса выбыло из государственной собственности, было зарегистрировано за ГП, а впоследствии — отчуждено физическому лицу по договору купли-продажи.
КХС ВС объяснил, когда существует риск повторного нарушения прав несмотря на аннулирование регистрационных действий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Так называемый «акт возврата имущества» по своей сути является актом приема-передачи. В зависимости от обстоятельств такой документ может одновременно быть первичным бухгалтерским документом и двусторонней сделкой, которая порождает гражданско-правовые последствия. Поэтому при определении его правовой природы судам необходимо исследовать содержание акта, волеизъявление сторон и фактические последствия его исполнения.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в деле от 1 октября 2025 года № 910/18257/23.

В этом деле АО оспаривало акт возврата имущества, на основании которого имущество целостного имущественного комплекса выбыло из государственной собственности, было зарегистрировано за ГП, а затем — отчуждено физическому лицу по договору купли-продажи.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, считая, что право собственности истца не нарушено, поскольку регистрация за ним уже восстановлена, а незаконные действия регистратора аннулированы в административном порядке.

Верховный Суд не согласился с такими выводами. Он указал, что спорный акт фактически был двусторонней сделкой, которая вызвала юридические последствия — смену собственника и последующую продажу имущества. Поэтому административное аннулирование регистрационных действий не устраняет риск повторного нарушения, поскольку сам акт и связанные с ним сделки формально остаются действительными.

Суд подчеркнул, что Министерство юстиции Украины лишь контролирует законность регистрационных процедур и не разрешает спор о праве собственности. При отсутствии других эффективных средств защиты надлежащим способом является именно оспаривание сделки — подача ресциссорного иска относительно акта возврата имущества как сделки в понимании ст. 202 ГК Украины. Такой способ соответствует ст. 16 ГК Украины и ст. 20 ХПК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Местное самоуправление: пять шагов, которые должны обеспечить реформы децентрализации

В Буче обсудили реформы, которые необходимо пройти Украине по пути евроинтеграции и децентрализации власти.

Владелец сможет требовать демонтаж самострой даже, если его не лишают владения имуществом – законопроект

Законопроект №14259 предлагает системное уточнение механизмов защиты права собственности в случаях, когда собственника не лишают владения, но его правомочия фактически нарушаются.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]