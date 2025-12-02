КХС ВС объяснил, когда существует риск повторного нарушения прав несмотря на аннулирование регистрационных действий

АО оспаривало акт возврата имущества, на основании которого имущество целостного имущественного комплекса выбыло из государственной собственности, было зарегистрировано за ГП, а впоследствии — отчуждено физическому лицу по договору купли-продажи.

Так называемый «акт возврата имущества» по своей сути является актом приема-передачи. В зависимости от обстоятельств такой документ может одновременно быть первичным бухгалтерским документом и двусторонней сделкой, которая порождает гражданско-правовые последствия. Поэтому при определении его правовой природы судам необходимо исследовать содержание акта, волеизъявление сторон и фактические последствия его исполнения.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в деле от 1 октября 2025 года № 910/18257/23.

В этом деле АО оспаривало акт возврата имущества, на основании которого имущество целостного имущественного комплекса выбыло из государственной собственности, было зарегистрировано за ГП, а затем — отчуждено физическому лицу по договору купли-продажи.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, считая, что право собственности истца не нарушено, поскольку регистрация за ним уже восстановлена, а незаконные действия регистратора аннулированы в административном порядке.

Верховный Суд не согласился с такими выводами. Он указал, что спорный акт фактически был двусторонней сделкой, которая вызвала юридические последствия — смену собственника и последующую продажу имущества. Поэтому административное аннулирование регистрационных действий не устраняет риск повторного нарушения, поскольку сам акт и связанные с ним сделки формально остаются действительными.

Суд подчеркнул, что Министерство юстиции Украины лишь контролирует законность регистрационных процедур и не разрешает спор о праве собственности. При отсутствии других эффективных средств защиты надлежащим способом является именно оспаривание сделки — подача ресциссорного иска относительно акта возврата имущества как сделки в понимании ст. 202 ГК Украины. Такой способ соответствует ст. 16 ГК Украины и ст. 20 ХПК Украины.

