Суды не рассматривают иски об установлении факта передачи денег в заем без расписки — позиция ВС
Верховный Суд обнародовал правовую позицию относительно невозможности судебного рассмотрения исков, направленных на установление факта передачи денег в заем без письменного договора.
Коллегия судей Кассационного гражданского суда рассматривала дело №722/1520/23, в котором истец требовал установить факт передачи ответчице 10 тысяч долларов в заем без письменных расписок, взыскать эти средства и 3% годовых.
Что установил Верховный Суд
Факты передачи средств и пользования ими не могут быть предметом отдельного иска.
Если письменного договора или расписки нет, эти обстоятельства являются предметом доказывания в рамках иска о взыскании долга, а не отдельным требованием.
Запрет таких исков — легитимное ограничение, которое обеспечивает юридическую определенность и не нарушает право на доступ к суду.
Суд должен проверять эти факты только при рассмотрении требований о взыскании средств.
Поэтому иски об установлении факта передачи денег в заем без письменного оформления не подлежат судебному рассмотрению.
Решение по этому конкретному делу
Апелляционный суд отказал в иске, указав, что истец не доказал факт заключения договоров займа.
Верховный Суд отменил постановление апелляции, но не потому, что признал иск обоснованным, а из-за существенных процессуальных нарушений:
- апелляционный суд не исследовал доводы и доказательства полноценно;
- не рассмотрел отзыв истца;
- не дал оценки исковым требованиям об установлении фактов;
- нарушил правила формирования мотивировочной части решения.
Дело возвращено на новое апелляционное рассмотрение.
Ключевой правовой вывод ВС
Передача средств в долг без письменного договора или расписки не может устанавливаться как отдельный юридический факт в судебном порядке. Этот вопрос доказывается исключительно в рамках иска о взыскании долга.
