  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Суды не рассматривают иски об установлении факта передачи денег в заем без расписки — позиция ВС

17:18, 3 декабря 2025
Верховный Суд: иски об установлении факта передачи денег в долг без письменного договора не подлежат рассмотрению в суде.
Суды не рассматривают иски об установлении факта передачи денег в заем без расписки — позиция ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал правовую позицию относительно невозможности судебного рассмотрения исков, направленных на установление факта передачи денег в заем без письменного договора.

Коллегия судей Кассационного гражданского суда рассматривала дело №722/1520/23, в котором истец требовал установить факт передачи ответчице 10 тысяч долларов в заем без письменных расписок, взыскать эти средства и 3% годовых.

Что установил Верховный Суд

Факты передачи средств и пользования ими не могут быть предметом отдельного иска.

Если письменного договора или расписки нет, эти обстоятельства являются предметом доказывания в рамках иска о взыскании долга, а не отдельным требованием.

Запрет таких исков — легитимное ограничение, которое обеспечивает юридическую определенность и не нарушает право на доступ к суду.

Суд должен проверять эти факты только при рассмотрении требований о взыскании средств.

Поэтому иски об установлении факта передачи денег в заем без письменного оформления не подлежат судебному рассмотрению.

Решение по этому конкретному делу

Апелляционный суд отказал в иске, указав, что истец не доказал факт заключения договоров займа.

Верховный Суд отменил постановление апелляции, но не потому, что признал иск обоснованным, а из-за существенных процессуальных нарушений:

  • апелляционный суд не исследовал доводы и доказательства полноценно;
  • не рассмотрел отзыв истца;
  • не дал оценки исковым требованиям об установлении фактов;
  • нарушил правила формирования мотивировочной части решения.

Дело возвращено на новое апелляционное рассмотрение.

Ключевой правовой вывод ВС

Передача средств в долг без письменного договора или расписки не может устанавливаться как отдельный юридический факт в судебном порядке. Этот вопрос доказывается исключительно в рамках иска о взыскании долга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд долг Кассационный гражданский суд КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ключевые шаги безопасности: как поступить, если ты стал жертвой домашнего насилия

Минюст разработал алгоритм действий по защите во время домашнего насилия.

Комитет поддержал изменения в закон об английском языке: правительство будет определять функции, а госсекретари должности

Комитет предлагает, чтобы Правительство определяло функции, требующие знания английского языка, а каждый государственный секретарь уточнял, какие должности в штатном расписании соответствуют этим функциям.

Активы страховщиков и ломбардов стремительно растут: НБУ обнародовал обзор небанковского сектора

Страховой сектор демонстрирует наибольший рост активов среди небанковских учреждений – данные НБУ.

Полномочия НАБУ в делах о топ-коррупции хотят усилить: опубликован законопроект

Законопроект усиливает роль НАБУ и САП в расследовании правонарушений, совершенных высокопоставленными чиновниками.

Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]