Суды не рассматривают иски об установлении факта передачи денег в заем без расписки — позиция ВС

Верховный Суд: иски об установлении факта передачи денег в долг без письменного договора не подлежат рассмотрению в суде.

Верховный Суд обнародовал правовую позицию относительно невозможности судебного рассмотрения исков, направленных на установление факта передачи денег в заем без письменного договора.

Коллегия судей Кассационного гражданского суда рассматривала дело №722/1520/23, в котором истец требовал установить факт передачи ответчице 10 тысяч долларов в заем без письменных расписок, взыскать эти средства и 3% годовых.

Что установил Верховный Суд

Факты передачи средств и пользования ими не могут быть предметом отдельного иска.

Если письменного договора или расписки нет, эти обстоятельства являются предметом доказывания в рамках иска о взыскании долга, а не отдельным требованием.

Запрет таких исков — легитимное ограничение, которое обеспечивает юридическую определенность и не нарушает право на доступ к суду.

Суд должен проверять эти факты только при рассмотрении требований о взыскании средств.

Поэтому иски об установлении факта передачи денег в заем без письменного оформления не подлежат судебному рассмотрению.

Решение по этому конкретному делу

Апелляционный суд отказал в иске, указав, что истец не доказал факт заключения договоров займа.

Верховный Суд отменил постановление апелляции, но не потому, что признал иск обоснованным, а из-за существенных процессуальных нарушений:

апелляционный суд не исследовал доводы и доказательства полноценно;

не рассмотрел отзыв истца;

не дал оценки исковым требованиям об установлении фактов;

нарушил правила формирования мотивировочной части решения.

Дело возвращено на новое апелляционное рассмотрение.

Ключевой правовой вывод ВС

Передача средств в долг без письменного договора или расписки не может устанавливаться как отдельный юридический факт в судебном порядке. Этот вопрос доказывается исключительно в рамках иска о взыскании долга.

