Суди не розглядають позови про встановлення факту передачі грошей у позику без розписки — позиція ВС

Верховний Суд: позови про встановлення факту передачі грошей у борг без письмового договору — не підлягають розгляду в суді.

Верховний Суд оприлюднив правову позицію щодо неможливості судового розгляду позовів, спрямованих на встановлення факту передачі грошей у позику без письмового договору.

Колегія суддів Касаційного цивільного суду розглядала справу №722/1520/23, в якій позивач вимагав встановити факт передачі відповідачці 10 тисяч доларів у позику без письмових розписок, стягнути ці кошти та 3% річних.

Що встановив Верховний Суд

Факти передачі коштів та користування ними не можуть бути предметом окремого позову.

Якщо письмового договору чи розписки немає, ці обставини є предметом доказування у межах позову про стягнення боргу, а не окремою вимогою.

Заборона таких позовів — легітимне обмеження, яке забезпечує юридичну визначеність та не порушує право на доступ до суду.

Суд має перевіряти ці факти лише під час розгляду вимог про стягнення коштів.

Тому позови про встановлення факту передачі грошей у позику без письмового оформлення не підлягають судовому розгляду.

Рішення щодо цієї конкретної справи

Апеляційний суд відмовив у позові, вказавши, що позивач не довів факт укладення договорів позики.

Верховний Суд скасував постанову апеляції, але не тому, що визнав позов обґрунтованим, а через істотні процесуальні порушення:

апеляційний суд не дослідив доводи та докази повноцінно;

не розглянув відзив позивача;

не дав оцінки позовним вимогам про встановлення фактів;

порушив правила формування мотивувальної частини рішення.

Справу повернуто на новий апеляційний розгляд.

Ключовий правовий висновок ВС

Передача коштів у борг без письмового договору чи розписки не може встановлюватися як окремий юридичний факт у судовому порядку. Це питання доводиться виключно в межах позову про стягнення боргу.

