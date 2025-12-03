  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Суди не розглядають позови про встановлення факту передачі грошей у позику без розписки — позиція ВС

17:18, 3 грудня 2025
Верховний Суд: позови про встановлення факту передачі грошей у борг без письмового договору — не підлягають розгляду в суді.
Суди не розглядають позови про встановлення факту передачі грошей у позику без розписки — позиція ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив правову позицію щодо неможливості судового розгляду позовів, спрямованих на встановлення факту передачі грошей у позику без письмового договору.

Колегія суддів Касаційного цивільного суду розглядала справу №722/1520/23, в якій позивач вимагав встановити факт передачі відповідачці 10 тисяч доларів у позику без письмових розписок, стягнути ці кошти та 3% річних.

Що встановив Верховний Суд

Факти передачі коштів та користування ними не можуть бути предметом окремого позову.

Якщо письмового договору чи розписки немає, ці обставини є предметом доказування у межах позову про стягнення боргу, а не окремою вимогою.

Заборона таких позовів — легітимне обмеження, яке забезпечує юридичну визначеність та не порушує право на доступ до суду.

Суд має перевіряти ці факти лише під час розгляду вимог про стягнення коштів.

Тому позови про встановлення факту передачі грошей у позику без письмового оформлення не підлягають судовому розгляду.

Рішення щодо цієї конкретної справи

Апеляційний суд відмовив у позові, вказавши, що позивач не довів факт укладення договорів позики.

Верховний Суд скасував постанову апеляції, але не тому, що визнав позов обґрунтованим, а через істотні процесуальні порушення:

  • апеляційний суд не дослідив доводи та докази повноцінно;
  • не розглянув відзив позивача;
  • не дав оцінки позовним вимогам про встановлення фактів;
  • порушив правила формування мотивувальної частини рішення.

Справу повернуто на новий апеляційний розгляд.

Ключовий правовий висновок ВС

Передача коштів у борг без письмового договору чи розписки не може встановлюватися як окремий юридичний факт у судовому порядку. Це питання доводиться виключно в межах позову про стягнення боргу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд борг Касаційний цивільний суд КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Ключові кроки безпеки: як діяти, якщо ти став жертвою домашнього насильства

Мінюст розробив алгоритм дій для захисту під час домашнього насильства.

Комітет підтримав зміни до закону про англійську мову: уряд визначатиме функції, а держсекретарі — посади

Комітет запропонує, щоб Уряд визначав функції, які потребують знання англійської мови, а кожен державний секретар уточнював, які саме посади у штатному розписі відповідають цим функціям.

Активи страховиків та ломбардів стрімко зростають: НБУ оприлюднив огляд небанківського сектору

Страховий сектор демонструє найбільше зростання активів серед небанківських установ — дані НБУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]