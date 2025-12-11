  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Хмельниччине суд подтвердил законность решения об установлении отцовства погибшего военнослужащего

20:09, 11 декабря 2025
В суд с иском об установлении факта отцовства обратилась жительница Шепетовского района.
На Хмельниччине суд подтвердил законность решения об установлении отцовства погибшего военнослужащего
Фото: volyn.com.ua
Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда об установлении факта отцовства военнослужащего, который погиб на войне. Апелляционную жалобу его супруги суд отклонил. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

В суд с иском об установлении факта отцовства обратилась жительница Шепетовского района. Истец объяснила, что проживала с мужчиной в течение 2020–2021 годов, и в это время у них родился сын. Запись об отце ребенка в Книге регистрации рождений была осуществлена в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса Украины – по фамилии и по указанию матери.

В 2022 году пара прекратила отношения. Позже мужчина зарегистрировал брак с другой женщиной, однако признавал ребенка, навещал его вместе со своими родителями и оказывал помощь. После его гибели при защите Родины, из-за отсутствия в документах сведений об отце, сын истицы не мог получить государственное обеспечение в связи с потерей кормильца. Поэтому она обратилась в суд для установления факта отцовства.

Белогорский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск – установил факт отцовства погибшего военнослужащего, а также постановил внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении ребенка. Суд исходил из того, что отцовство мужчины в отношении малолетнего сына подтверждается совокупностью доказательств, в частности выводом молекулярно-генетического исследования.

Супруга погибшего не согласилась с таким решением. В апелляционной жалобе просила его отменить, ссылаясь на недоказанность исковых требований и ненадлежащую оценку доказательств судом первой инстанции.

Апелляционный суд отклонил ее доводы. Отметил, что закон не определяет конкретного перечня доказательств для установления факта отцовства. Это могут быть любые сведения, которые свидетельствуют о происхождении ребенка от данного лица, собранные в соответствии с требованиями гражданского процессуального закона. При этом категорическим доказательством может служить вывод судебно-генетической или судебно-иммунологической экспертизы.

Коллегия судей отметила, что свидетели в суде подтвердили факт совместного проживания истицы с отцом ребенка. Свое отцовство при жизни признавал и сам мужчина – это подтвердили его родители. Молекулярно-генетическое исследование также засвидетельствовало вероятность родственного происхождения по отцовской линии между дедом и внуком на уровне 99,99999%.

«Апеллянтка не опровергла правильность и объективность указанного вывода молекулярно-генетического исследования надлежащими и допустимыми доказательствами. При этом она не заявляла ходатайство о назначении судебной экспертизы, вывод которой мог бы достоверно опровергнуть кровное родство умершего с малолетним сыном», – говорится в постановлении апелляционного суда.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 669/96/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

суд решение суда Хмельницкий судебная практика

