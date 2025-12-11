На Хмельниччине суд подтвердил законность решения об установлении отцовства погибшего военнослужащего

В суд с иском об установлении факта отцовства обратилась жительница Шепетовского района.

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда об установлении факта отцовства военнослужащего, который погиб на войне. Апелляционную жалобу его супруги суд отклонил. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

В суд с иском об установлении факта отцовства обратилась жительница Шепетовского района. Истец объяснила, что проживала с мужчиной в течение 2020–2021 годов, и в это время у них родился сын. Запись об отце ребенка в Книге регистрации рождений была осуществлена в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса Украины – по фамилии и по указанию матери.

В 2022 году пара прекратила отношения. Позже мужчина зарегистрировал брак с другой женщиной, однако признавал ребенка, навещал его вместе со своими родителями и оказывал помощь. После его гибели при защите Родины, из-за отсутствия в документах сведений об отце, сын истицы не мог получить государственное обеспечение в связи с потерей кормильца. Поэтому она обратилась в суд для установления факта отцовства.

Белогорский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск – установил факт отцовства погибшего военнослужащего, а также постановил внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении ребенка. Суд исходил из того, что отцовство мужчины в отношении малолетнего сына подтверждается совокупностью доказательств, в частности выводом молекулярно-генетического исследования.

Супруга погибшего не согласилась с таким решением. В апелляционной жалобе просила его отменить, ссылаясь на недоказанность исковых требований и ненадлежащую оценку доказательств судом первой инстанции.

Апелляционный суд отклонил ее доводы. Отметил, что закон не определяет конкретного перечня доказательств для установления факта отцовства. Это могут быть любые сведения, которые свидетельствуют о происхождении ребенка от данного лица, собранные в соответствии с требованиями гражданского процессуального закона. При этом категорическим доказательством может служить вывод судебно-генетической или судебно-иммунологической экспертизы.

Коллегия судей отметила, что свидетели в суде подтвердили факт совместного проживания истицы с отцом ребенка. Свое отцовство при жизни признавал и сам мужчина – это подтвердили его родители. Молекулярно-генетическое исследование также засвидетельствовало вероятность родственного происхождения по отцовской линии между дедом и внуком на уровне 99,99999%.

«Апеллянтка не опровергла правильность и объективность указанного вывода молекулярно-генетического исследования надлежащими и допустимыми доказательствами. При этом она не заявляла ходатайство о назначении судебной экспертизы, вывод которой мог бы достоверно опровергнуть кровное родство умершего с малолетним сыном», – говорится в постановлении апелляционного суда.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 669/96/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

