Попытка незаконного выезда за границу без ее пересечения – позиция Верховного Суда относительно наказания

Верховный Суд указал, что для наличия в действиях организатора оконченного состава незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ст. 332 УК Украины) не является обязательным факт пересечения границы лицом, которое, согласно плану, должно было ее пересечь.

Постановление КУС ВС от 16 декабря 2025 года по делу № 714/1508/22 (производство № 51-2413км25).

Детали дела

В уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369 УК Украины за то, что он организовал незаконную переправку своего сына через государственную границу Украины и предоставил начальнику отделения участковых инспекторов пограничной службы неправомерную выгоду в размере 70 498 грн за содействие ему и его сыну в незаконном пересечении государственной границы вне установленных пунктов пропуска. В кассационной жалобе защитник оспаривал выводы судов предыдущих инстанций о доказанности вины обвиняемого, в частности, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины.

Оставляя без изменения решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что незаконная переправка лиц через государственную границу Украины – это действия лица, которые заключаются в обеспечении пересечения (перевозки, перевода) государственной границы Украины другими лицами. При этом организация такой незаконной переправки – это действия лица по разработке планов, определению места, времени незаконной переправки, поиску соучастников, созданию организованной группы, ее финансированию, вооружению и тому подобное.

Для наличия в действиях организатора незаконной переправки лиц через границу оконченного состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины, не является обязательным факт пересечения границы лицом, которое, согласно плану, должно было ее пересечь, поскольку ответственность для организатора наступает уже за сам факт организации, руководства и содействия советами, средствами и тому подобное.

Суд первой инстанции в данном уголовном производстве установил, что обвиняемый искал способ пересечения государственной границы Украины вне пределов пунктов пропуска для себя и своего сына и просил ранее незнакомое ему лицо помочь в этом за денежное вознаграждение. Обвиняемый, понимая, что свидетель является должностным лицом, которое имеет полномочия и информацию относительно охраны государственной границы, предоставил этому лицу неправомерную выгоду за содействие ему и его сыну в незаконном пересечении государственной границы. По этим же основаниям обвинение считало доказанным, что обвиняемый организовал незаконную переправку своего сына, 23 ноября 1998 года рождения, через государственную границу Украины при содействии свидетеля.

В приговоре суда приведены конкретные обстоятельства и способ совершения обвиняемым уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины, а то обстоятельство, что ни одно лицо, которое он пытался незаконно переправить через государственную границу Украины, задержано не было, не влияет на квалификацию его действий по этой части статьи.

