  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Попытка незаконного выезда за границу без ее пересечения – позиция Верховного Суда относительно наказания

17:28, 14 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для наличия в действиях организатора законченного состава незаконной переправки лиц через государственную границу не является обязательным факт пересечения границы лицом, которое, согласно плану, должно было его пересечь – Суд.
Попытка незаконного выезда за границу без ее пересечения – позиция Верховного Суда относительно наказания
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд указал, что для наличия в действиях организатора оконченного состава незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ст. 332 УК Украины) не является обязательным факт пересечения границы лицом, которое, согласно плану, должно было ее пересечь.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Постановление КУС ВС от 16 декабря 2025 года по делу № 714/1508/22 (производство № 51-2413км25).

Детали дела

В уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369 УК Украины за то, что он организовал незаконную переправку своего сына через государственную границу Украины и предоставил начальнику отделения участковых инспекторов пограничной службы неправомерную выгоду в размере 70 498 грн за содействие ему и его сыну в незаконном пересечении государственной границы вне установленных пунктов пропуска. В кассационной жалобе защитник оспаривал выводы судов предыдущих инстанций о доказанности вины обвиняемого, в частности, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины.

Оставляя без изменения решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что незаконная переправка лиц через государственную границу Украины – это действия лица, которые заключаются в обеспечении пересечения (перевозки, перевода) государственной границы Украины другими лицами. При этом организация такой незаконной переправки – это действия лица по разработке планов, определению места, времени незаконной переправки, поиску соучастников, созданию организованной группы, ее финансированию, вооружению и тому подобное.

Для наличия в действиях организатора незаконной переправки лиц через границу оконченного состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины, не является обязательным факт пересечения границы лицом, которое, согласно плану, должно было ее пересечь, поскольку ответственность для организатора наступает уже за сам факт организации, руководства и содействия советами, средствами и тому подобное.

Суд первой инстанции в данном уголовном производстве установил, что обвиняемый искал способ пересечения государственной границы Украины вне пределов пунктов пропуска для себя и своего сына и просил ранее незнакомое ему лицо помочь в этом за денежное вознаграждение. Обвиняемый, понимая, что свидетель является должностным лицом, которое имеет полномочия и информацию относительно охраны государственной границы, предоставил этому лицу неправомерную выгоду за содействие ему и его сыну в незаконном пересечении государственной границы. По этим же основаниям обвинение считало доказанным, что обвиняемый организовал незаконную переправку своего сына, 23 ноября 1998 года рождения, через государственную границу Украины при содействии свидетеля.

В приговоре суда приведены конкретные обстоятельства и способ совершения обвиняемым уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины, а то обстоятельство, что ни одно лицо, которое он пытался незаконно переправить через государственную границу Украины, задержано не было, не влияет на квалификацию его действий по этой части статьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика военное положение пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]