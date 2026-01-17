  1. Судебная практика
Директора ресторанного бизнеса подозревают в мошенничестве с питанием для школ – суд избрал меру пресечения

07:18, 17 января 2026
Суд применил арест к директору кейтеринга, который обслуживал 27 школ Николаева.
Директора ресторанного бизнеса подозревают в мошенничестве с питанием для школ – суд избрал меру пресечения
Следственным судьей Центрального районного суда Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения к директору ООО, занимающемуся ресторанным бизнесом и организацией питания, подозреваемой в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.325, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 УК Украины.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемая заключила с КВП по организации питания в учебных заведениях договор о предоставлении кейтеринговых услуг для учебных заведений.

Обстоятельства дела

В дальнейшем она арендовала и использовала для производственных мощностей летнюю площадку одного из ресторанов, которая не соответствовала санитарным нормам для приготовления пищи. Процесс приготовления также происходил с нарушением санитарных норм.

Кроме того, подозреваемая заключала договор, зная, что возглавляемое ею предприятие не имеет достаточных производственных мощностей для выполнения условий соглашения, которое предусматривало организацию питания детей в 27 учебных заведениях.

В судебном заседании защитник возразила против удовлетворения ходатайства, отмечала, что подозрение необоснованно, а приведенные в ходатайстве риски отсутствуют, просила суд, в случае избрания в отношении ее клиентки меры пресечения, применить домашний арест в ночное время суток.

Прокурор подчеркивал, что процессуальные нарушения со стороны обвинения отсутствуют, а надлежащее процессуальное поведение подозреваемой может обеспечить только мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога.

Что решил суд

Заслушав мнения сторон и изучив материалы ходатайства, следственный судья постановила применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 242 240 гривен.

