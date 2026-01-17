Директорку ресторанного бізнесу підозрюють у шахрайстві з харчуванням для шкіл – суд обрав запобіжний захід

Суд застосував арешт до директора кейтерінгу, який обслуговував 27 шкіл Миколаєва.

Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу до директорки ТОВ, яке займається ресторанним бізнесом та організацією харчування, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.325, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрювана уклала з КВП з організації харчування у навчальних закладах договір про надання кейтерінгових послуг для закладів освіти.

Обставини справи

В подальшому вона орендувала та використала для виробничих потужностей літню площадку одного з ресторанів, яка не відповідала санітарним нормам для приготування їжі. Процес приготування також відбувався з порушенням санітарних норм.

Окрім цього, підозрювана укладала договір знаючи, що очолюване нею підприємство не має достатніх виробничих потужностей для виконання умов угоди, що передбачала організацію харчування дітей у 27 навчальних закладах.

У судовому засіданні захисник заперечила проти задоволення клопотання, зазначала, що підозра необгрунтована, а наведені в клопотання ризики відсутні, просила суд, у разі обрання стосовно її клієнтки запобіжного заходу, застосувати домашній арешт у нічний час доби.

Прокурор наголошував на тому, що процесуальні порушення з боку сторони обвинувачення відсутні, а належну процесуальну поведінку підозрюваної може забезпечити лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави.

Що вирішив суд

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя ухвалила застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 242 240 гривень.

