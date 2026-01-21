Остановка налогового взыскания до разрешения спора по существу: позиция Верховного Суда

Верховный Суд рассмотрел вопрос правильности применения судами меры обеспечения иска посредством приостановления взыскания налогового долга со счетов налогоплательщика до разрешения административного спора по существу.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу налогового органа по делу по иску коммунального предприятия «Харьковводоканал» об оспаривании решения о принудительном взыскании налогового долга и применении мер обеспечения иска. Предметом пересмотра стали судебные решения, которыми было приостановлено взыскание денежных средств со счетов предприятия до разрешения спора по существу.

Суть дела и позиции судов

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» оспорило решение налогового органа о принудительном взыскании денежных средств с его банковских счетов и электронных кошельков в счет погашения налогового долга. Предприятие указывало, что налоговый орган применил механизм бесспорного взыскания без учета особого правового режима, установленного для налогоплательщиков, находящихся на территории возможных боевых действий, а также без учета того, что налоговый долг возник до начала полномасштабной вооруженной агрессии.

Истец также отмечал, что налоговый орган уже осуществляет меры по погашению налогового долга по процедуре, предусмотренной статьей 96 Налогового кодекса Украины, что, по его мнению, исключает возможность одновременного применения механизма бесспорного взыскания денежных средств со счетов налогоплательщика по статье 95 этого Кодекса.

Отдельно истец подчеркивал, что налоговый долг возник вследствие государственного регулирования тарифов, тогда как государство не выполнило обязательства по компенсации разницы между экономически обоснованными и установленными тарифами, в связи с чем имеет задолженность перед предприятием.

Истец заявлял, что является объектом критической инфраструктуры и обеспечивает централизованное водоснабжение и водоотведение в городе Харькове и Харьковской области в условиях военного положения. По его мнению, немедленное списание денежных средств по оспариваемому решению создает реальную угрозу остановки непрерывной работы предприятия, делает невозможным выполнение им жизненно важных функций и может привести к техногенным последствиям.

В связи с этим предприятие обратилось в суд не только с иском об отмене решения налогового органа, но и с заявлением об обеспечении иска, требуя временно приостановить взыскание денежных средств до проверки законности спорного решения в судебном порядке.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, удовлетворил заявление об обеспечении иска и приостановил взыскание денежных средств на основании спорного решения налогового органа до вступления в законную силу решения по делу.

Суды исходили из того, что непринятие такой меры может существенно осложнить или сделать невозможной эффективную защиту прав истца, поскольку принудительное списание денежных средств способно парализовать деятельность предприятия критической инфраструктуры. При этом выбранный способ обеспечения иска непосредственно соответствует предмету спора, является соразмерным заявленным требованиям и не означает разрешения дела по существу.

Налоговый орган, не соглашаясь с такими выводами, подал кассационную жалобу, в которой утверждал, что суды неправильно применили нормы процессуального права.

Что решил Верховный Суд

Проверяя доводы кассационной жалобы, Верховный Суд сосредоточился на правильности применения судами положений Кодекса административного судопроизводства Украины относительно обеспечения иска. Суд подчеркнул, что обеспечение иска является процессуальным механизмом, направленным на гарантирование реальной и эффективной защиты прав лица, а не на разрешение спора по существу. При решении соответствующего вопроса суды должны оценивать, существует ли реальная угроза затруднения или невозможности исполнения будущего решения, а также является ли выбранная мера соразмерной и адекватной предмету иска.

Верховный Суд установил, что суды предыдущих инстанций не выходили за пределы своих полномочий и не давали оценки законности оспариваемого решения налогового органа по существу. Основанием для применения мер обеспечения они определили именно риск существенного осложнения восстановления прав истца в случае немедленного взыскания денежных средств.

Суд кассационной инстанции обратил внимание на специфику деятельности предприятия, его статус объекта критической инфраструктуры, работу в прифронтовом регионе, наличие систематических повреждений объектов водоснабжения и водоотведения, а также на доказанные обстоятельства финансовой нестабильности, усиленные невыполнением государством обязательств по компенсации разницы в тарифах.

В совокупности эти факторы, по убеждению Верховного Суда, обоснованно свидетельствуют о риске необратимых последствий в случае принудительного списания денежных средств до завершения судебного разбирательства.

Суд также отклонил аргументы налогового органа относительно отдельных решений органов местного самоуправления, указав, что они оценивались судами не изолированно, а в контексте всей совокупности доказательств и доводов, подтверждавших сложное финансовое положение предприятия и потенциальные последствия взыскания.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу, что примененная мера обеспечения иска соответствует требованиям процессуального закона, является соразмерной, временной и направленной исключительно на сохранение существующего положения до разрешения спора по существу. Оснований для отмены судебных решений предыдущих инстанций не установлено.

Кассационная жалоба налогового органа оставлена без удовлетворения, а определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда — без изменений.

Постановление Верховного Суда по делу № 520/2073/25 вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

