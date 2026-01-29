  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Нетрезвое управление и наезд на забор: суд назначил наказание участнику боевых действий

09:42, 29 января 2026
Бориспольский горрайонный суд Киевской области назначил наказание участнику боевых действий, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП.
Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело об административных правонарушениях, совершённых участником боевых действий. Речь идёт об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушении правил дорожного движения, что привело к повреждению чужого имущества. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

11 декабря 2025 года в селе Старое Бориспольского района Киевской области водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя транспортным средством ЗАЗ-DAEWOO, не выбрал безопасную скорость движения и, не соблюдая безопасный интервал, совершил наезд на цветочную клумбу и забор частного домовладения, принадлежащего другому лицу.

Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводилось в установленном порядке с использованием газоанализатора «Drager», результат теста составил 2,15‰ промилле.

В судебном заседании мужчина признал свою вину в совершении указанных административных правонарушений. Искренне раскаялся и, в случае назначения штрафа, попросил рассрочку на його сплату.

Решение суда

Выслушав объяснения правонарушителя, исследовав материалы дела и видеозапись с места происшествия, суд признал мужчину виновным в совершении административных правонарушений и пришёл к выводу о необходимости применения к нему административного взыскания:

по ст. 124 КУоАП — в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен;

по ч. 1 ст. 130 КУоАП — в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

На основании ст. 36 КУоАП окончательно назначено взыскание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 гривен) с лишением водительских прав сроком на 1 год.

Учитывая, что мужчина является участником боевых действий, что подтверждается копией удостоверения, суд в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» освободил его от уплаты судебного сбора.

Также суд удовлетворил ходатайство правонарушителя о рассрочке исполнения постановления на десять месяцев по 1700 грн (дело №359/15288/25).

суд ДТП военные штраф / штрафы Киевская область пьяное ДТП

