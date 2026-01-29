  1. Судова практика
  2. / В Україні

Нетверезе керування й наїзд на паркан: суд призначив покарання учаснику бойових дій

09:42, 29 січня 2026
Бориспільський міськрайонний суд Київської області призначив покарання учаснику бойових дій, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП.
Нетверезе керування й наїзд на паркан: суд призначив покарання учаснику бойових дій
Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про адміністративні правопорушення, вчинені учасником бойових дій. Йдеться про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження чужого майна. Про це розповіли у суді.

Суть справи 

 11 грудня 2025 року в с. Старе Бориспільського району Київської області водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керуючи транспортним засобом ЗАЗ-DAEWOO, не вибрав безпечної швидкості руху та не дотримавшись безпечного інтервалу, здійснив наїзд на квіткову клумбу та паркан домоволодіння, яке належить іншій особі.

Медичний огляд на стан алкогольного сп’яніння проводився у встановленому порядку за допомогою газоаналізатора «Drager», результат тесту склав 2.15% проміле.

У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні даних адміністративних правопорушень визнав. Щиро розкаявся, у разі накладення на нього стягнення у виді штрафу просив розстрочку.

Рішення суду

Заслухавши пояснення правопорушника, дослідивши матеріали справи та  відеозапис з місця події суд визнав чоловіка  винним у скоєнні адміністративних правопорушень та  прийшов до висновку за необхідне застосувати до правопорушника адміністративне стягнення:

- за ст. 124 КУпАП  у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривні;

- за ч.1 ст. 130 КУпАП  у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

На підставі ст. 36 КУпАП остаточно накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Враховуючи те, що чоловік являється учасником бойових дій, що підтверджується копією посвідчення, суд відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» звільнив вказану особу від сплати судового збору.

Також судом задоволено клопотання правопорушника щодо розстрочки виконання постанови на десять місяців по 1700 грн (справа №359/15288/25).

суд ДТП військові штраф Київська область п'яне ДТП

