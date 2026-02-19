У Чорногорії авто українця врізалося в поліцейський ескорт: що відомо

У Чорногорії автомобіль, за кермом якого перебував 21-річний українець, зіткнувся зі службовим авто поліцейського ескорту.

У Чорногорії на дорозі Матешево–Колашин сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля поліції та легковика, яким кермував українець. Унаслідок зіткнення троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Про це пише RTCG.

Як повідомили в поліції, аварія сталася 18 лютого близько 16:30 у місцевості Скрибуша на регіональній дорозі R-13. За попередніми даними, 21-річний громадянин України, який керував автомобілем BMW, рухався у напрямку з Подгориці до Колашина. На ділянці з суцільною лінією розмітки він з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення зі службовим автомобілем супроводу охоронюваної особи.

У ДТП брав участь автомобіль Mercedes — перший транспортний засіб супроводу. За кермом перебував поліцейський, у салоні також знаходилися ще двоє правоохоронців. Усі троє отримали травми та були доправлені для надання медичної допомоги.

У поліції наголосили, що охоронювана особа під час інциденту перебувала в іншому автомобілі ескорту й не постраждала.

На місці події працювали слідчі, державний прокурор та експерт з безпеки дорожнього руху. Рух на відповідній ділянці дороги тимчасово зупиняли. Причини аварії встановлюються.

