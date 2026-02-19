В Черногории автомобиль украинца врезался в полицейский эскорт: что известно

В Черногории автомобиль, за рулем которого находился 21-летний украинец, столкнулся со служебным автомобилем полицейского эскорта.

В Черногории на дороге Матешево–Колашин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции и легкового автомобиля, которым управлял украинец. В результате столкновения трое правоохранителей получили телесные повреждения. Об этом пишет RTCG.

Как сообщили в полиции, авария произошла 18 февраля около 16:30 в местности Скрибуша на региональной дороге R-13. По предварительным данным, 21-летний гражданин Украины, управлявший автомобилем BMW, двигался в направлении из Подгорицы в Колашин. На участке со сплошной линией разметки он по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение со служебным автомобилем сопровождения охраняемого лица.

В ДТП участвовал автомобиль Mercedes — первое транспортное средство сопровождения. За рулем находился полицейский, в салоне также находились еще двое правоохранителей. Все трое получили травмы и были доставлены для оказания медицинской помощи.

В полиции подчеркнули, что охраняемое лицо во время инцидента находилось в другом автомобиле эскорта и не пострадало.

На месте происшествия работали следователи, государственный прокурор и эксперт по безопасности дорожного движения. Движение на соответствующем участке дороги временно останавливали. Причины аварии устанавливаются.

