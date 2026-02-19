Миколу Точицького уповноважили підписати Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката

Україна підпише Конвенцію, що була ухвалена у 2025 році.

Президент України Володимир Зеленський підписав Розпорядження № 12/2026-рп, яким уповноважив Постійного представника України при Раді Європи Миколу Точицького на підписання Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката.

Відповідне розпорядження датоване 18 лютого 2026 року.

Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката спрямована на посилення захисту професії адвоката і права здійснювати цю професію незалежно і без дискримінації, неправомірних перешкод або втручання, а також без нападів, погроз, переслідувань або залякувань.

Це перший міжнародний договір, спрямований на захист професії адвоката.

Як зазначає Рада Європи, адвокати відіграють ключову роль у підтримці верховенства права та забезпеченні доступу до правосуддя для всіх, зокрема для захисту жертв можливих порушень прав людини.

Тому суспільна довіра до систем правосуддя також залежить від ролі, яку відіграють адвокати.

Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката охоплює адвокатів та їхні професійні об’єднання, чия роль є життєво важливою у захисті прав та інтересів адвокатів як професії.

Конвенція стосується права на практику, професійних прав, свободи вираження поглядів, професійної дисципліни та конкретних захисних заходів для адвокатів та професійних об’єднань.

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити, щоб адвокати могли виконувати свої професійні обов'язки, не будучи об'єктом будь-якої форми фізичного нападу, погроз, переслідування чи залякування, або будь-яких неправомірних перешкод чи втручання.

Якщо такі обставини можуть кваліфікуватися як кримінальний злочин, сторони повинні провести ефективне розслідування.

Сторони також повинні забезпечити, щоб професійні асоціації могли діяти як незалежні самоврядні органи.

