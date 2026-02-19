  1. В Украине

Николая Точицкого уполномочили подписать Конвенцию Совета Европы о защите профессии адвоката

09:24, 19 февраля 2026
Украина подпишет Конвенцию, которая была принята в 2025 году.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Распоряжение № 12/2026-рп, которым уполномочил Постоянного представителя Украины при Совете Европы Николая Точицкого на подписание Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката.

Соответствующее распоряжение датировано 18 февраля 2026 года.

Конвенция Совета Европы о защите профессии адвоката направлена на усиление защиты профессии адвоката и права осуществлять эту профессию независимо и без дискриминации, неправомерных препятствий или вмешательства, а также без нападений, угроз, преследований или запугивания.

Это первый международный договор, направленный на защиту профессии адвоката.

Как отмечает Совет Европы, адвокаты играют ключевую роль в поддержании верховенства права и обеспечении доступа к правосудию для всех, в частности для защиты жертв возможных нарушений прав человека.

Поэтому общественное доверие к системе правосудия также зависит от роли, которую играют адвокаты.

Конвенция Совета Европы о защите профессии адвоката охватывает адвокатов и их профессиональные объединения, роль которых является жизненно важной в защите прав и интересов адвокатов как профессии.

Конвенция касается права на осуществление деятельности, профессиональных прав, свободы выражения взглядов, профессиональной дисциплины и конкретных защитных мер для адвокатов и профессиональных объединений.

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить, чтобы адвокаты могли выполнять свои профессиональные обязанности, не будучи объектом какой-либо формы физического нападения, угроз, преследования или запугивания, либо любых неправомерных препятствий или вмешательства.

Если такие обстоятельства могут квалифицироваться как уголовное преступление, стороны должны провести эффективное расследование.

Стороны также должны обеспечить, чтобы профессиональные ассоциации могли действовать как независимые самоуправляемые органы.

адвокат Совет Европы

