Повнолітній студент відсудив аліменти у батька-військовослужбовця: суд визначив виплати на період навчання

Суд підтвердив обов’язок утримання повнолітнього сина до 23 років та визначив розмір аліментів з урахуванням служби і сімейного стану відповідача.

Подільський міськрайонний суд Одеської області частково задовольнив позов повнолітнього студента до батька про стягнення аліментів на період навчання.

Суд дійшов висновку, що сам факт досягнення 18 років не припиняє обов’язку батьків утримувати дитину, якщо вона продовжує навчатися і потребує матеріальної допомоги, а батько має реальну можливість її надавати. Водночас, з урахуванням сімейного та матеріального стану сторін, розмір аліментів зменшено порівняно із заявленим — з 1/4 до 1/6 частини доходу.

Обставини справи №505/2831/25

Позивач — повнолітній син відповідача — навчається на денній формі у технікумі. Строк навчання триває до червня 2028 року. У зв’язку з навчанням на денній формі він не працює та не має самостійного доходу.

У позові він просив стягнути з батька аліменти у розмірі 1/4 частини всіх видів заробітку щомісячно, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму на одну дитину, починаючи з дня звернення до суду.

Відповідач — військовослужбовець Збройних Сил України, учасник бойових дій. У відзиві він заперечив проти задоволення позову, посилаючись на: тяжке поранення, отримане під час служби; необхідність лікування; наявність на утриманні малолітньої дитини від іншого шлюбу; складне матеріальне становище та кредитні зобов’язання.

Натомість представник позивача наголосив, що: за висновками військово-лікарських комісій відповідач є придатним до подальшої служби (з певними обмеженнями); він продовжує проходити військову службу та отримує стабільний дохід; наявність іншої дитини не звільняє від обов’язку утримувати повнолітнього сина, який навчається; сам позивач має хронічні захворювання, що ускладнюють можливість поєднання навчання і роботи.

Правова позиція суду

Суд застосував положення статей 199, 200, 182, 191 Сімейного кодексу України та статей 81, 89 ЦПК України.

Ключовим для вирішення спору стало встановлення сукупності юридичних фактів, необхідних для виникнення обов’язку батьків утримувати повнолітніх дітей, які навчаються:

Вік — від 18 до 23 років.

Продовження навчання.

Потреба у матеріальній допомозі у зв’язку з навчанням.

Наявність у батьків можливості надавати таку допомогу.

Суд встановив, що: позивач досяг повноліття, але не досяг 23 років; він навчається на денній формі; не має власного доходу; відповідач проходить військову службу та отримує офіційний дохід.

Водночас суд врахував: наявність у відповідача малолітньої дитини; стан його здоров’я після поранення; принцип рівності обов’язку батьків щодо утримання дітей; вимоги розумності, справедливості та співмірності.

Саме баланс між потребами студента та реальними можливостями платника аліментів став підставою для зменшення частки з 1/4 до 1/6 доходу.

Що вирішив суд

Суд постановив:

стягнути з батька на користь повнолітнього сина аліменти у розмірі 1/6 частини від усіх видів заробітку (доходу) щомісячно;

період стягнення — з 19 серпня 2025 року (дата подання позову) і до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення позивачем 23 років;

допустити негайне виконання рішення в межах суми платежу за один місяць;

стягнути з відповідача на користь держави судовий збір у розмірі 1211,20 грн.

Рішення може бути оскаржене до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів.

