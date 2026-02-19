Совершеннолетний студент отсудил алименты у отца-военнослужащего: суд определил выплаты на период обучения

Суд подтвердил обязанность содержать совершеннолетнего сына до 23 лет и определил размер алиментов с учетом службы и семейного положения ответчика.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подольский горрайонный суд Одесской области частично удовлетворил иск совершеннолетнего студента к отцу о взыскании алиментов на период обучения.

Суд пришел к выводу, что сам факт достижения 18 лет не прекращает обязанность родителей содержать ребенка, если он продолжает обучаться и нуждается в материальной помощи, а отец имеет реальную возможность ее предоставлять. Вместе с тем, с учетом семейного и материального положения сторон, размер алиментов уменьшен по сравнению с заявленным — с 1/4 до 1/6 части дохода.

Обстоятельства дела №505/2831/25

Истец — совершеннолетний сын ответчика — обучается на дневной форме в техникуме. Срок обучения длится до июня 2028 года. В связи с обучением на дневной форме он не работает и не имеет самостоятельного дохода.

В иске он просил взыскать с отца алименты в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно, но не менее 50% прожиточного минимума на одного ребенка, начиная со дня обращения в суд.

Ответчик — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, участник боевых действий. В отзыве он возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на: тяжелое ранение, полученное во время службы; необходимость лечения; наличие на иждивении малолетнего ребенка от другого брака; сложное материальное положение и кредитные обязательства.

В свою очередь представитель истца указал, что: по выводам военно-врачебных комиссий ответчик пригоден к дальнейшей службе (с определенными ограничениями); он продолжает проходить военную службу и получает стабильный доход; наличие другого ребенка не освобождает от обязанности содержать совершеннолетнего сына, который обучается; сам истец имеет хронические заболевания, что усложняет возможность совмещать обучение и работу.

Правовая позиция суда

Суд применил положения статей 199, 200, 182, 191 Семейного кодекса Украины и статей 81, 89 ГПК Украины.

Ключевым для разрешения спора стало установление совокупности юридических фактов, необходимых для возникновения обязанности родителей содержать совершеннолетних детей, которые обучаются:

Возраст — от 18 до 23 лет.

Продолжение обучения.

Потребность в материальной помощи в связи с обучением.

Наличие у родителей возможности предоставлять такую помощь.

Суд установил, что: истец достиг совершеннолетия, но не достиг 23 лет; он обучается на дневной форме; не имеет собственного дохода; ответчик проходит военную службу и получает официальный доход.

Вместе с тем суд учел: наличие у ответчика малолетнего ребенка; состояние его здоровья после ранения; принцип равенства обязанности родителей по содержанию детей; требования разумности, справедливости и соразмерности.

Именно баланс между потребностями студента и реальными возможностями плательщика алиментов стал основанием для уменьшения доли с 1/4 до 1/6 дохода.

Что решил суд

Суд постановил:

взыскать с отца в пользу совершеннолетнего сына алименты в размере 1/6 части от всех видов заработка (дохода) ежемесячно;

период взыскания — с 19 августа 2025 года (дата подачи иска) и до окончания обучения, но не дольше чем до достижения истцом 23 лет;

допустить немедленное исполнение решения в пределах суммы платежа за один месяц;

взыскать с ответчика в пользу государства судебный сбор в размере 1211,20 грн.

Решение может быть обжаловано в Одесский апелляционный суд в течение 30 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.