У Верховній Раді пояснили причину масового захворювання депутатів

Лабораторія виявила норовірус.

У Верховній Раді заявили, що захворювання народних депутатів та працівників Апарату не пов’язані з харчуванням у парламентській їдальні.

Такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами за результатами проведеного розслідування.

Як вказано у заяві, після появи повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради ініціював комплекс перевірок із залученням профільних фахівців. Зокрема, представники Центру превентивної медицини перевірили їдальню, її персонал, документацію, продукти харчування, процес приготування їжі, а також провели дослідження питної води та води, що використовується для приготування страв.

До лабораторних досліджень також були залучені фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

За результатами ПЛР-досліджень у осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу — норовірус. Це гостре інфекційне захворювання, яке часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом.

