  1. В Україні

У Верховній Раді пояснили причину масового захворювання депутатів

11:30, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лабораторія виявила норовірус.
У Верховній Раді пояснили причину масового захворювання депутатів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді заявили, що захворювання народних депутатів та працівників Апарату не пов’язані з харчуванням у парламентській їдальні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами за результатами проведеного розслідування.

Як вказано у заяві, після появи повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради ініціював комплекс перевірок із залученням профільних фахівців. Зокрема, представники Центру превентивної медицини перевірили їдальню, її персонал, документацію, продукти харчування, процес приготування їжі, а також провели дослідження питної води та води, що використовується для приготування страв.

До лабораторних досліджень також були залучені фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

За результатами ПЛР-досліджень у осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу — норовірус. Це гостре інфекційне захворювання, яке часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України депутат лікарняні лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

В Україні почнуть перевіряти витрати на ВПО з 2022 року — Рада ініціює створення ТСК

Комісія зосередиться на програмах житлової допомоги, соціальних виплатах та гуманітарній підтримці для ВПО та постраждалих від війни.

Дезертирство, СЗЧ, невиконання наказу: в Комітетах Верховної Ради розглядають можливість пом’якшення покарання за військові злочини

Дезертирство, СЗЧ, невиконання наказу: в Комітетах Верховної Ради розглядають можливість пом’якшення покарання за військові злочини.

У парламенті вирішують, чи потрібно посилювати відповідальність за порушення безпеки свідків

Експерти звертають увагу, що запропоновані законопроектом адміністративні санкції можуть виявитися суворішими за кримінальне покарання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]