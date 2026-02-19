В Верховной Раде объяснили причину массового заболевания депутатов

Лаборатория выявила норовирус.

В Верховной Раде заявили, что заболевание народных депутатов и работников Аппарата не связано с питанием в парламентской столовой.

Такой вывод сделал Центр превентивной медицины Государственного управления делами по результатам проведенного расследования.

Как указано в заявлении, после появления сообщений о возможных случаях отравления Аппарат Верховной Рады инициировал комплекс проверок с привлечением профильных специалистов. В частности, представители Центра превентивной медицины проверили столовую, ее персонал, документацию, продукты питания, процесс приготовления пищи, а также провели исследования питьевой воды и воды, используемой для приготовления блюд.

К лабораторным исследованиям также были привлечены специалисты Киевского городского и областного центров контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

По результатам ПЦР-исследований у лиц, сдавших анализы, выявлен один и тот же тип вируса — норовирус. Это острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.

