Україна відзначає День Державного Герба — історія свята і цікаві факти про Тризуб

В Україні 19 лютого святкують День Державного Герба.

19 лютого в Україні відзначають День Державного Герба — одного з ключових символів державності та національної ідентичності. Саме цього дня у 1992 році Верховна Рада затвердила Тризуб як Малий Державний Герб України, визначивши його основою для майбутнього Великого Герба.

Цим символом став золотий тризуб на синьому щиті – знак, що у ХХ столітті уособлював національну боротьбу українців за незалежність.

Станом на сьогодні Великий Державний Герб України не затверджений. Упродовж років проводилися конкурси на його розробку, однак жоден із запропонованих проєктів Верховна Рада не підтримала.

Державний Герб є офіційним символом країни та відображає історичну традицію української державності.

Український інститут національної пам'яті представив цікаву інформацію про Тризуб:

У часи Української Народної Республіки Тризуб затверджено державним гербом України, що підкреслює спадкоємність із попередніми періодами української історії. У ХХ столітті Тризуб використовувався як символ боротьби українців за незалежність. У період радянської влади його трактували як «націоналістичний знак», а публічне використання було заборонене та могло тягнути за собою відповідальність. Відновивши незалежність у 1991 році та обравши Тризуб державним гербом, Україна продемонструвала наслідування традицій Української Народної Республіки. Тризуб об’єднує українських патріотів, які сьогодні захищають наш суверенітет і територіальну цілісність України. Для українців у всьому світі Тризуб символізує зв’язок із Батьківщиною.

Найбільше зображення Державного Герба розташоване в Івано-Франківській області — так званий Остринський тризуб. Його на схилі гори власноруч виклав колишній воїн УПА на пам’ять про своїх побратимів. Розмір композиції становить близько 19 метрів заввишки та 13 метрів завширшки.

У 2026 році День Державного Герба припадає на четвер. Офіційним вихідним цей день не є, проте в закладах освіти та державних установах зазвичай організовують тематичні заходи, присвячені державній символіці.

З нагоди Дня Державного Герба Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, в якому показано використання герба в символіці українського війська.

