Украина отмечает День Государственного Герба — история праздника и интересные факты о Тризубе
19 февраля в Украине отмечают День Государственного Герба — одного из ключевых символов государственности и национальной идентичности. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада утвердила Тризуб как Малый Государственный Герб Украины, определив его основой для будущего Большого Герба.
Этим символом стал золотой трезубец на синем щите — знак, который в ХХ веке олицетворял национальную борьбу украинцев за независимость.
По состоянию на сегодняшний день Большой Государственный Герб Украины не утверждён. В течение лет проводились конкурсы по его разработке, однако ни один из предложенных проектов Верховная Рада не поддержала.
Государственный Герб является официальным символом страны и отражает историческую традицию украинской государственности.
Украинский институт национальной памяти представил интересную информацию о Тризубе:
Во времена Украинской Народной Республики Тризуб был утверждён государственным гербом Украины, что подчёркивает преемственность с предыдущими периодами украинской истории.
В ХХ веке Тризуб использовался как символ борьбы украинцев за независимость. В период советской власти его трактовали как «националистический знак», а публичное использование было запрещено и могло повлечь за собой ответственность.
Восстановив независимость в 1991 году и избрав Тризуб государственным гербом, Украина продемонстрировала преемственность традиций Украинской Народной Республики.
Тризуб объединяет украинских патриотов, которые сегодня защищают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Для украинцев по всему миру Тризуб символизирует связь с Родиной.
Самое большое изображение Государственного Герба расположено в Ивано-Франковской области — так называемый Остринский трезубец. Его на склоне горы собственноручно выложил бывший воин УПА в память о своих побратимах. Размер композиции составляет около 19 метров в высоту и 13 метров в ширину.
В 2026 году День Государственного Герба приходится на четверг. Официальным выходным этот день не является, однако в образовательных учреждениях и государственных органах обычно организуют тематические мероприятия, посвящённые государственной символике.
По случаю Дня Государственного Герба Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео, в котором показано использование герба в символике украинской армии.
