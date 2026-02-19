  1. В Украине

Украина отмечает День Государственного Герба — история праздника и интересные факты о Тризубе

11:13, 19 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине 19 февраля отмечается День Государственного Герба.
Украина отмечает День Государственного Герба — история праздника и интересные факты о Тризубе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

19 февраля в Украине отмечают День Государственного Герба — одного из ключевых символов государственности и национальной идентичности. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада утвердила Тризуб как Малый Государственный Герб Украины, определив его основой для будущего Большого Герба.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Этим символом стал золотой трезубец на синем щите — знак, который в ХХ веке олицетворял национальную борьбу украинцев за независимость.

По состоянию на сегодняшний день Большой Государственный Герб Украины не утверждён. В течение лет проводились конкурсы по его разработке, однако ни один из предложенных проектов Верховная Рада не поддержала.

Государственный Герб является официальным символом страны и отражает историческую традицию украинской государственности.

Украинский институт национальной памяти представил интересную информацию о Тризубе:

Во времена Украинской Народной Республики Тризуб был утверждён государственным гербом Украины, что подчёркивает преемственность с предыдущими периодами украинской истории.

В ХХ веке Тризуб использовался как символ борьбы украинцев за независимость. В период советской власти его трактовали как «националистический знак», а публичное использование было запрещено и могло повлечь за собой ответственность.

Восстановив независимость в 1991 году и избрав Тризуб государственным гербом, Украина продемонстрировала преемственность традиций Украинской Народной Республики.

Тризуб объединяет украинских патриотов, которые сегодня защищают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Для украинцев по всему миру Тризуб символизирует связь с Родиной.

Самое большое изображение Государственного Герба расположено в Ивано-Франковской области — так называемый Остринский трезубец. Его на склоне горы собственноручно выложил бывший воин УПА в память о своих побратимах. Размер композиции составляет около 19 метров в высоту и 13 метров в ширину.

В 2026 году День Государственного Герба приходится на четверг. Официальным выходным этот день не является, однако в образовательных учреждениях и государственных органах обычно организуют тематические мероприятия, посвящённые государственной символике.

По случаю Дня Государственного Герба Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео, в котором показано использование герба в символике украинской армии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дезертирство, СЗЧ, невыполнение приказа: в Комитетах Верховной Рады рассматривают возможность смягчения наказания за военные преступления

В парламенте признают — жесткие наказания для военнослужащих не достигли превентивной цели.

В парламенте решают, нужно ли усиливать ответственность за нарушение безопасности свидетелей

Эксперты обращают внимание, что предложенные законопроектом административные санкции могут оказаться строже уголовного наказания.

Новые правила пожарной безопасности для бизнеса и мобильных операторов: как избежать штрафов

Изменения в Правила пожарной безопасности внедряют строгие лимиты на группировку генераторов и устанавливают обязанность ежедневной отчетности для заведений с ночным пребыванием людей.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Сомнительные доходы и манипуляции с должностями: анализ первых собеседований кандидатов в ВАКС

Первый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]