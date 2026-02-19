Украина отмечает День Государственного Герба — история праздника и интересные факты о Тризубе

В Украине 19 февраля отмечается День Государственного Герба.

19 февраля в Украине отмечают День Государственного Герба — одного из ключевых символов государственности и национальной идентичности. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада утвердила Тризуб как Малый Государственный Герб Украины, определив его основой для будущего Большого Герба.

Этим символом стал золотой трезубец на синем щите — знак, который в ХХ веке олицетворял национальную борьбу украинцев за независимость.

По состоянию на сегодняшний день Большой Государственный Герб Украины не утверждён. В течение лет проводились конкурсы по его разработке, однако ни один из предложенных проектов Верховная Рада не поддержала.

Государственный Герб является официальным символом страны и отражает историческую традицию украинской государственности.

Украинский институт национальной памяти представил интересную информацию о Тризубе:

Во времена Украинской Народной Республики Тризуб был утверждён государственным гербом Украины, что подчёркивает преемственность с предыдущими периодами украинской истории.

В ХХ веке Тризуб использовался как символ борьбы украинцев за независимость. В период советской власти его трактовали как «националистический знак», а публичное использование было запрещено и могло повлечь за собой ответственность.

Восстановив независимость в 1991 году и избрав Тризуб государственным гербом, Украина продемонстрировала преемственность традиций Украинской Народной Республики.

Тризуб объединяет украинских патриотов, которые сегодня защищают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Для украинцев по всему миру Тризуб символизирует связь с Родиной.

Самое большое изображение Государственного Герба расположено в Ивано-Франковской области — так называемый Остринский трезубец. Его на склоне горы собственноручно выложил бывший воин УПА в память о своих побратимах. Размер композиции составляет около 19 метров в высоту и 13 метров в ширину.

В 2026 году День Государственного Герба приходится на четверг. Официальным выходным этот день не является, однако в образовательных учреждениях и государственных органах обычно организуют тематические мероприятия, посвящённые государственной символике.

По случаю Дня Государственного Герба Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео, в котором показано использование герба в символике украинской армии.

