Руслан Кравченко розкрив деталі спецоперації проти міжнародної наркомережі: 104 затриманих, 506 обшуків

11:12, 19 лютого 2026
Правоохоронці розгромили наркомережу з оборотом у мільйони гривень.
Руслан Кравченко розкрив деталі спецоперації проти міжнародної наркомережі: 104 затриманих, 506 обшуків
Правоохоронці викрили та припинили діяльність транснаціональної злочинної мережі, що займалася промисловим виробництвом і збутом наркотиків. У межах операції «Рубікон» проведено понад 500 обшуків, ліквідовано десятки нарколабораторій і складів, затримано понад сотню осіб.

Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, операція проводилася за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур спільно з правоохоронними органами України, Польщі й Молдови у взаємодії з Європолом.

Що відомо

За даними слідства, мережа забезпечувала повний цикл наркобізнесу — від контрабандного постачання прекурсорів із країн ЄС до промислового виробництва, логістики та збуту наркотиків на території України, Польщі, Грузії та Молдови. Робота стійкої злочинної інфраструктури будувалася за принципом чіткого розподілу функцій та конспірації. Залучені групи діяли як у взаємозв’язку, так і автономно. Лабораторією могла бути навіть звичайна житлова кімната в будинку. Крім того, дві нарколабораторії діяли на території також Польщі.

Збут здійснювався через онлайн-платформи та закриті чати в месенджерах, розрахунки проводилися готівкою або у криптовалюті.

Практичний етап операції відбувався синхронно в кількох країнах, щоб учасники мережі не встигли знищити докази чи попередити спільників.

У результаті проведено 506 обшуків. Проведено 506 обшуків. Затримано 104 особи, з них 97 − в Україні, 6 − на території Польщі та 1 − на території Молдови. Про підозру повідомлено 123 особам. Знешкоджено 34 нарколабораторії та 74 склади з готовою продукцією.

З незаконного обігу вилучено:

  • 219,3 кг а-PVP (~ 109,1 млн грн),
  • 156,3 кг амфетаміну (~ 78,6 млн грн),
  • 17,6 кг мефедрону (~ 10,6 млн грн),
  • 7 кг метамфетаміну (~ 3,5 млн грн),
  • 47 кг канабісу (~ 18,4 млн грн),
  • 5 115 пігулок MDMA (~ 2,6 млн грн),
  • 2 000 пігулок екстазі (~ 1 млн грн),
  • 12 г кокаїну (~ 67 тис. грн).

Окремо вилучено прекурсор фенілнітропропен, з якого можна було виготовити 300 кг наркопродукції − близько 12 млн доз вартістю понад 150 млн грн.

З урахуванням прекурсорів загальний обсяг вилученого перевищує 27 млн доз на суму близько 400 млн грн.

Крім того, правоохоронці вилучили понад 1,6 млн грн, 167 тис. доларів США, 39 тис. євро, 45 тис. USDT у криптовалюті та 41 автомобіль.

Досудове розслідування триває.

ОГП поліція Польща Україна Руслан Кравченко

