Руслан Кравченко раскрыл детали спецоперации против международной наркосети: 104 задержанных, 506 обысков

Правоохранители разгромили наркосеть с оборотом в миллионы гривен.

Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность транснациональной преступной сети, занимавшейся промышленным производством и сбытом наркотиков. В рамках операции «Рубикон» проведено более 500 обысков, ликвидированы десятки нарколабораторий и складов, задержано более сотни человек.

Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, операция проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур совместно с правоохранительными органами Украины, Польши и Молдовы во взаимодействии с Европолом.

Что известно

По данным следствия, сеть обеспечивала полный цикл наркобизнеса — от контрабандных поставок прекурсоров из стран ЕС до промышленного производства, логистики и сбыта наркотиков на территории Украины, Польши, Грузии и Молдовы. Работа устойчивой преступной инфраструктуры строилась по принципу четкого распределения функций и конспирации. Задействованные группы действовали как во взаимосвязи, так и автономно. Лабораторией могла быть даже обычная жилая комната в доме. Кроме того, две нарколаборатории действовали также на территории Польши.

Сбыт осуществлялся через онлайн-платформы и закрытые чаты в мессенджерах, расчеты проводились наличными или в криптовалюте.

Практический этап операции проходил синхронно в нескольких странах, чтобы участники сети не успели уничтожить доказательства или предупредить сообщников.

В результате проведено 506 обысков. Проведено 506 обысков. Задержаны 104 человека, из них 97 — в Украине, 6 — на территории Польши и 1 — на территории Молдовы. О подозрении сообщено 123 лицам. Обезврежены 34 нарколаборатории и 74 склада с готовой продукцией.

Из незаконного оборота изъято:

219,3 кг а-PVP (~ 109,1 млн грн),

156,3 кг амфетамина (~ 78,6 млн грн),

17,6 кг мефедрона (~ 10,6 млн грн),

7 кг метамфетамина (~ 3,5 млн грн),

47 кг каннабиса (~ 18,4 млн грн),

5 115 таблеток MDMA (~ 2,6 млн грн),

2 000 таблеток экстази (~ 1 млн грн),

12 г кокаина (~ 67 тыс. грн).

Отдельно изъят прекурсор фенилнитропропен, из которого можно было изготовить 300 кг наркопродукции — около 12 млн доз стоимостью более 150 млн грн.

С учетом прекурсоров общий объем изъятого превышает 27 млн доз на сумму около 400 млн грн.

Кроме того, правоохранители изъяли более 1,6 млн грн, 167 тыс. долларов США, 39 тыс. евро, 45 тыс. USDT в криптовалюте и 41 автомобиль.

Досудебное расследование продолжается.

