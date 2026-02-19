Київ акумулює 54% кредитів бізнесу: диспропорція зберігається, попри зростання частки прифронтових регіонів — Гетманцев

Данило Гетманцев повідомив, що станом на кінець 2025 року кредитний портфель бізнесу скоротився до 775,8 млрд грн, водночас частка прифронтових регіонів у структурі кредитування зросла до 21,9%.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що, за даними Національного банку, станом на кінець грудня 2025 року кредитний портфель бізнесу становив 775,8 млрд грн. Це на 6,4 млрд грн або на 0,8% менше, ніж рік тому (у грудні 2024 року — 782,2 млрд грн).

За словами Гетманцева, у грудні 2025 року також зафіксовано суттєве скорочення портфеля у місячному вимірі: з 925,7 млрд грн у листопаді до 775,8 млрд грн у грудні. Зниження склало 149,9 млрд грн або 16,2%.

Водночас, зазначив він, зберігається диспропорція в обсягах кредитування: на Київ та область припадає 54,2% портфеля, тоді як на прифронтові території — 21,9%. Різниця у динаміці може сягати у 24 рази порівняно з Миколаївською областю (17,8 млрд грн), у 72 рази — з Чернігівською (5,8 млрд грн), та у 174 рази — з Херсонською (2,4 млрд грн).

Гетманцев зауважив, що у грудні 2024 року ситуація була гіршою: 64,4% портфеля припадало на столичний регіон, а на прифронтові області — 17,6%. Таким чином, за рік частка прифронтових регіонів зросла на 4,3 в.п. — до 21,9%.

За його словами, у 2025 році відбулося очищення кредитного портфеля від непрацюючих кредитів (NPL). У грудні портфель скоротився на 149,9 млрд грн, зокрема через припинення визнання непрацюючих гривневих активів на 140 млрд грн державними банками, зокрема ПриватБанком. Це свідчить про оздоровлення фінансового сектору.

Також минулого року було зафіксовано поступове зростання кредитного портфеля на прифронтових територіях.

Гетманцев наголосив, що зростання частки прифронтових регіонів до 21,9% є важливим трендом, однак цього недостатньо. Для задоволення потреб бізнесу в цих областях частка має зрости до 25–30%. Підприємці, наближені до зони бойових дій, потребують фінансування для підтримки та розвитку бізнесу, а банки мають фінансові можливості для нарощування кредитування.

Водночас рівень проникнення кредитів в економіку залишається низьким: у III кварталі 2025 року валові кредити бізнесу становили 11,4% ВВП, тоді як у 2018 році цей показник сягав 25,8%.

Ключовим інструментом для зміни ситуації, за словами Гетманцева, стане Національна установа розвитку, яка розпочала роботу у 2026 році. Її завдання — повністю забезпечити попит бізнесу на банківські позики через пільгові ставки та державні гарантії.

