Киев аккумулирует 54% кредитов бизнеса: диспропорция сохраняется, несмотря на рост доли прифронтовых регионов — Гетманцев

Даниил Гетманцев сообщил, что к концу 2025 года кредитный портфель бизнеса сократился до 775,8 млрд грн, в то же время доля прифронтовых регионов в структуре кредитования возросла до 21,9%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что, по данным Национального банка, по состоянию на конец декабря 2025 года кредитный портфель бизнеса составлял 775,8 млрд грн. Это на 6,4 млрд грн или на 0,8% меньше, чем годом ранее (в декабре 2024 года — 782,2 млрд грн).

По словам Гетманцева, в декабре 2025 года также зафиксировано существенное сокращение портфеля в месячном измерении: с 925,7 млрд грн в ноябре до 775,8 млрд грн в декабре. Снижение составило 149,9 млрд грн или 16,2%.

В то же время, отметил он, сохраняется диспропорция в объемах кредитования: на Киев и область приходится 54,2% портфеля, тогда как на прифронтовые территории — 21,9%. Разница в динамике может достигать 24 раз по сравнению с Николаевской областью (17,8 млрд грн), в 72 раза — с Черниговской (5,8 млрд грн), и в 174 раза — с Херсонской (2,4 млрд грн).

Гетманцев отметил, что в декабре 2024 года ситуация была хуже: 64,4% портфеля приходилось на столичный регион, а на прифронтовые области — 17,6%. Таким образом, за год доля прифронтовых регионов выросла на 4,3 п.п. — до 21,9%.

По его словам, в 2025 году произошло очищение кредитного портфеля от неработающих кредитов (NPL). В декабре портфель сократился на 149,9 млрд грн, в частности из-за прекращения признания неработающих гривневых активов на 140 млрд грн государственными банками, в том числе ПриватБанком. Это свидетельствует об оздоровлении финансового сектора.

Также в прошлом году было зафиксировано постепенное увеличение кредитного портфеля на прифронтовых территориях.

Гетманцев подчеркнул, что рост доли прифронтовых регионов до 21,9% является важным трендом, однако этого недостаточно. Для удовлетворения потребностей бизнеса в этих областях доля должна вырасти до 25–30%. Предприниматели, приближенные к зоне боевых действий, нуждаются в финансировании для поддержки и развития бизнеса, а банки имеют финансовые возможности для наращивания кредитования.

В то же время уровень проникновения кредитов в экономику остается низким: в III квартале 2025 года валовые кредиты бизнеса составляли 11,4% ВВП, тогда как в 2018 году этот показатель достигал 25,8%.

Ключевым инструментом для изменения ситуации, по словам Гетманцева, станет Национальное учреждение развития, которое начало работу в 2026 году. Его задача — полностью обеспечить спрос бизнеса на банковские займы через льготные ставки и государственные гарантии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.