На кордоні з Румунією через негоду обмежили рух вантажівок — ДПСУ

На українсько-румунському кордоні тимчасово обмежили рух вантажного транспорту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На українсько-румунському кордоні через негоду тимчасово обмежили рух вантажного транспорту.

На пункті пропуску «Ісакча», що є суміжним з українським пунктом пропуску «Орлівка», тимчасово призупинено оформлення вантажних автомобілів, а також транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення. Про це повідомили у ДПСУ з посиланням на прикордонну поліцію Румунії.

Наразі перетин кордону дозволено лише для легкових автомобілів.

У Держприкордонслужбі закликають водіїв та перевізників враховувати актуальну інформацію під час планування міжнародних перевезень, а також за можливості обирати альтернативні маршрути перетину кордону.

Про відновлення оформлення вантажного транспорту та пасажирських автобусів буде повідомлено додатково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.