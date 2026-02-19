  1. В Україні

На кордоні з Румунією через негоду обмежили рух вантажівок — ДПСУ

10:54, 19 лютого 2026
На українсько-румунському кордоні тимчасово обмежили рух вантажного транспорту.
На українсько-румунському кордоні через негоду тимчасово обмежили рух вантажного транспорту.

На пункті пропуску «Ісакча», що є суміжним з українським пунктом пропуску «Орлівка», тимчасово призупинено оформлення вантажних автомобілів, а також транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення. Про це повідомили у ДПСУ з посиланням на прикордонну поліцію Румунії.

Наразі перетин кордону дозволено лише для легкових автомобілів.

У Держприкордонслужбі закликають водіїв та перевізників враховувати актуальну інформацію під час планування міжнародних перевезень, а також за можливості обирати альтернативні маршрути перетину кордону.

Про відновлення оформлення вантажного транспорту та пасажирських автобусів буде повідомлено додатково.

