На границе с Румынией из-за непогоды ограничили движение грузовиков — ГПСУ
На украинско-румынской границе из-за непогоды временно ограничили движение грузового транспорта.
На пункте пропуска Исакча, который является смежным с украинским пунктом пропуска Орловка, временно приостановлено оформление грузовых автомобилей, а также транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Об этом сообщили в ГПСУ со ссылкой на пограничную полицию Румынии.
В настоящее время пересечение границы разрешено только для легковых автомобилей.
В Госпогранслужбе призывают водителей и перевозчиков учитывать актуальную информацию при планировании международных перевозок, а также при возможности выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.
О возобновлении оформления грузового транспорта и пассажирских автобусов будет сообщено дополнительно.
