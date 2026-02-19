  1. В Украине

На границе с Румынией из-за непогоды ограничили движение грузовиков — ГПСУ

10:54, 19 февраля 2026
На украинско-румынской границе временно ограничили движение грузового транспорта.
На границе с Румынией из-за непогоды ограничили движение грузовиков — ГПСУ
На украинско-румынской границе из-за непогоды временно ограничили движение грузового транспорта.

На пункте пропуска Исакча, который является смежным с украинским пунктом пропуска Орловка, временно приостановлено оформление грузовых автомобилей, а также транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Об этом сообщили в ГПСУ со ссылкой на пограничную полицию Румынии.

В настоящее время пересечение границы разрешено только для легковых автомобилей.

В Госпогранслужбе призывают водителей и перевозчиков учитывать актуальную информацию при планировании международных перевозок, а также при возможности выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.

О возобновлении оформления грузового транспорта и пассажирских автобусов будет сообщено дополнительно.

Украина Румыния Государственная пограничная служба граница

