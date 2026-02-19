Нові правила пожежної безпеки для бізнесу та мобільних операторів: як уникнути штрафів

Зміни до Правил пожежної безпеки впроваджують суворі ліміти на групування генераторів та встановлюють обов'язок щоденного звітування для закладів із нічним перебуванням людей.

Реалії війни та постійні ракетно-дронові атаки, нажаль, змушують, як громадян, так і бізнес жити і працювати за новими правилами. Відключення світла вимагають нових рішень, що дозволять функціонувати в умовах блекауту. 27 січня 2026 року Міністерство внутрішніх справ України видало Наказ № 67, яким вносяться зміни до Правил пожежної безпеки в Україні. Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Документ не лише вдосконалює захист місць розміщення евакуйованого населення, але й встановлює нові вимоги для бізнесу, що використовує автономні джерела живлення.

В першу чергу зміни торкнуться підприємств, які використовують кілька генераторів одночасно. Відтепер загальна кількість електрогенеруючого обладнання в групі за загальним об'ємом паливних баків (балонів) не повинна перевищувати 100 л, незалежно від типу палива. При цьому, мінімальна відстань між генераторами повинна бути не менше 1 метра, навіть якщо інструкція виробника допускає меншу відстань. Також введено заборону на використання генераторних установок з різними типами палива в межах однієї групи. Тобто тепер не можна буде докупити бензиновий генератор на додачу до вже працюючого дизельного.

Вимога щодо мінімальної відстані між генераторами в 1 метр доволі дискусійна. Як бути підприємцям, технічне приміщення або майданчик для установок були спроектовані під більш щільне розміщення генераторів? Якщо прибрати з групи одну, чи декілька установок — знизиться період автономності підприємства, а перепланування може бути, як дорогим, так і технічно неможливим.

Зміни до норм пожежної безпеки зачепили і правила заправки генераторів. Так, під час заправки одного генератора в групі всі інші суміжні установки мають бути вимкнені. Поруч з генератором обов’язково мають знаходитися засоби пожежогасіння та пісок, у разі проливу палива на місці заправки.

До Правил пожежної безпеки внесли нового користувача генераторних установок - базові станції мобільного зв’язку.

При влаштуванні додаткових джерел живлення на станціях оператори зобов'язані дотримуватися загальних вимог розділу IV Правил пожежної безпеки щодо експлуатації електрогенеруючого обладнання. Крім того для базових станцій зв’язку передбачили дещо інші норми по зберіганню пального. Виключно на період воєнного стану для окремо розташованих станцій дозволено зберігати до 250 літрів рідкого палива безпосередньо в приміщеннях споруд зв’язку. Таке зберігання можливе лише в герметичних металевих ємностях за умови обладнання приміщень системами автономного пожежогасіння. Такі зміни націлені на більш стабільну роботу операторів в період відключення електроенергії.

Для закладів охорони здоров’я, закладів освіти з нічним перебуванням дітей, будинків-інтернатів та санаторіїв впроваджено нову систему інформування. Так, щодня до 22-ї години такі заклади мають надавати телефонними засобами уточнену інформацію стосовно кількості осіб, які знаходяться в об'єктах з нічним перебуванням (пацієнти, діти, обслуговуючий персонал), до пожежно-рятувального підрозділу, у районі виїзду якого вони розташовані. А щороку до 10 січня об'єкти з нічним перебуванням надсилатимуть лист територіальному органу ДСНС, у зоні оперативного реагування якого вони розташовані, з визначеною максимальною кількістю осіб, які можуть перебувати в таких об'єктах у нічний час.

У Правилах з’явилася нова глава 14, яка регламентує вимоги до мобільних споруд, наметів та навіть пасажирських вагонів і суден, що використовуються для розміщення евакуйованого населення. Так, категорично заборонено влаштовувати такі місця на торфових ґрунтах, а намети мають встановлюватися групами не більше ніж на 50 осіб. При облаштуванні місць розселення евакуйованих людей, обов’язково мають встановлюватися системи гучномовного зв'язку для сповіщення про пожежу.

Постійне використання електрогенеруючого обладнання вимагає від держави нових більш деталізованих норм пожежної безпеки і норм, направлених на зменшення пожежних ризиків. Проте до нових правил залишається декілька питань, щодо того, як працювати бізнесу, технічна можливість якого не дозволяє розміщення генераторів на відстані не менш ніж 1 метр, або ж до того, на якій відстані дві окремі установки перестають вважатися групою. Оскільки зміни запрацюють з дня офіційного опублікування наказу у бізнесу залишається не так багато часу на підготовку.

