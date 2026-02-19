Новые правила пожарной безопасности для бизнеса и мобильных операторов: как избежать штрафов

Изменения в Правила пожарной безопасности внедряют строгие лимиты на группировку генераторов и устанавливают обязанность ежедневной отчетности для заведений с ночным пребыванием людей.

Реалии войны и постоянные ракетно-дроновые атаки, к сожалению, заставляют как граждан, так и бизнес жить и работать по новым правилам. Отключения света требуют новых решений, которые позволят функционировать в условиях блэкаута. 27 января 2026 года Министерство внутренних дел Украины издало Приказ № 67, которым вносятся изменения в Правила пожарной безопасности в Украине. Приказ вступит в силу со дня его официального опубликования. Документ не только совершенствует защиту мест размещения эвакуированного населения, но и устанавливает новые требования для бизнеса, использующего автономные источники питания.

В первую очередь изменения коснутся предприятий, которые используют несколько генераторов одновременно. Отныне общее количество электрогенерирующего оборудования в группе по общему объему топливных баков (баллонов) не должно превышать 100 л, независимо от типа топлива. При этом минимальное расстояние между генераторами должно быть не менее 1 метра, даже если инструкция производителя допускает меньшее расстояние. Также введен запрет на использование генераторных установок с различными типами топлива в пределах одной группы. То есть теперь нельзя будет докупить бензиновый генератор в дополнение к уже работающему дизельному.

Требование относительно минимального расстояния между генераторами в 1 метр довольно дискуссионное. Как быть предпринимателям, техническое помещение или площадка для установок которых были спроектированы под более плотное размещение генераторов? Если убрать из группы одну или несколько установок — снизится период автономности предприятия, а перепланировка может быть как дорогой, так и технически невозможной.

Изменения в нормы пожарной безопасности затронули и правила заправки генераторов. Так, во время заправки одного генератора в группе все остальные смежные установки должны быть выключены. Рядом с генератором обязательно должны находиться средства пожаротушения и песок на случай пролива топлива на месте заправки.

В Правила пожарной безопасности внесли нового пользователя генераторных установок — базовые станции мобильной связи.

При устройстве дополнительных источников питания на станциях операторы обязаны соблюдать общие требования раздела IV Правил пожарной безопасности по эксплуатации электрогенерирующего оборудования. Кроме того, для базовых станций связи предусмотрели несколько иные нормы по хранению горючего. Исключительно на период военного положения для отдельно стоящих станций разрешено хранить до 250 литров жидкого топлива непосредственно в помещениях сооружений связи. Такое хранение возможно только в герметичных металлических емкостях при условии оборудования помещений системами автономного пожаротушения. Такие изменения нацелены на более стабильную работу операторов в период отключения электроэнергии.

Для учреждений здравоохранения, учебных заведений с ночным пребыванием детей, домов-интернатов и санаториев внедрена новая система информирования. Так, ежедневно до 22 часов такие заведения должны предоставлять по телефону уточненную информацию о количестве лиц, находящихся на объектах с ночным пребыванием (пациенты, дети, обслуживающий персонал), в пожарно-спасательное подразделение, в районе выезда которого они расположены. А ежегодно до 10 января объекты с ночным пребыванием будут направлять письмо территориальному органу ГСЧС, в зоне оперативного реагирования которого они расположены, с указанной максимальной численностью лиц, которые могут находиться на таких объектах в ночное время.

В Правилах появилась новая глава 14, которая регламентирует требования к мобильным сооружениям, палаткам и даже пассажирским вагонам и судам, используемым для размещения эвакуированного населения. Так, категорически запрещено устраивать такие места на торфяных почвах, а палатки должны устанавливаться группами не более чем на 50 человек. При обустройстве мест расселения эвакуированных людей обязательно должны устанавливаться системы громкоговорящей связи для оповещения о пожаре.

Постоянное использование электрогенерирующего оборудования требует от государства новых, более детализированных норм пожарной безопасности и норм, направленных на уменьшение пожарных рисков. Однако к новым правилам остается несколько вопросов относительно того, как работать бизнесу, техническая возможность которого не позволяет размещать генераторы на расстоянии не менее 1 метра, или же о том, на каком расстоянии две отдельные установки перестают считаться группой. Поскольку изменения заработают со дня официального опубликования приказа, у бизнеса остается не так много времени на подготовку.

