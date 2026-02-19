  1. В Україні

Уряд запустив єдину платформу допомоги на зиму: від виплат і обладнання до пільгових кредитів

10:21, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні запустили єдину платформу з повною інформацією про всі державні програми енергетичної підтримки для громадян, ОСББ, бізнесу та громад, включно з виплатами, грантами й пільговими кредитами.
Уряд запустив єдину платформу допомоги на зиму: від виплат і обладнання до пільгових кредитів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запустили єдину платформу «Енергетична підтримка для людей та бізнесу». Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Уряд зібрав на єдиній платформі усі державні програми підтримки українців на період енергокризи.

"Запускаємо єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими. Платформа доступна за лінком", — повідомила Свириденко. 

На єдиному ресурсі зібрано усю інформацію про чинні можливості підтримки, їхні умови та порядок подачі заявок, зокрема: щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад; «СвітлоДім» для енергонезалежності будинків, «Пакунки тепла» для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів, екофлоу для дітей з інвалідністю групи А.

Крім того, Свириденко зазначила, що з 19 лютого банки розпочинають прийом заявок ще по двох нових програмах - енергопідтримка для ОСББ та ЖБК і енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів.

Окремий розділ на платформі містить інформацію щодо впроваджених програм підтримки бізнесу: допомога ФОПам на енергостійкіть на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг, нульовий кредит на енергообладнання та «Доступні кредити 5-7-9%» на енергообладнання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Україна енергетика Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

В Україні почнуть перевіряти витрати на ВПО з 2022 року — Рада ініціює створення ТСК

Комісія зосередиться на програмах житлової допомоги, соціальних виплатах та гуманітарній підтримці для ВПО та постраждалих від війни.

Дезертирство, СЗЧ, невиконання наказу: в Комітетах Верховної Ради розглядають можливість пом’якшення покарання за військові злочини

Дезертирство, СЗЧ, невиконання наказу: в Комітетах Верховної Ради розглядають можливість пом’якшення покарання за військові злочини.

У парламенті вирішують, чи потрібно посилювати відповідальність за порушення безпеки свідків

Експерти звертають увагу, що запропоновані законопроектом адміністративні санкції можуть виявитися суворішими за кримінальне покарання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]