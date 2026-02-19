Уряд запустив єдину платформу допомоги на зиму: від виплат і обладнання до пільгових кредитів

В Україні запустили єдину платформу з повною інформацією про всі державні програми енергетичної підтримки для громадян, ОСББ, бізнесу та громад, включно з виплатами, грантами й пільговими кредитами.

В Україні запустили єдину платформу «Енергетична підтримка для людей та бізнесу». Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд зібрав на єдиній платформі усі державні програми підтримки українців на період енергокризи.

"Запускаємо єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими. Платформа доступна за лінком", — повідомила Свириденко.

На єдиному ресурсі зібрано усю інформацію про чинні можливості підтримки, їхні умови та порядок подачі заявок, зокрема: щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад; «СвітлоДім» для енергонезалежності будинків, «Пакунки тепла» для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів, екофлоу для дітей з інвалідністю групи А.

Крім того, Свириденко зазначила, що з 19 лютого банки розпочинають прийом заявок ще по двох нових програмах - енергопідтримка для ОСББ та ЖБК і енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів.

Окремий розділ на платформі містить інформацію щодо впроваджених програм підтримки бізнесу: допомога ФОПам на енергостійкіть на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг, нульовий кредит на енергообладнання та «Доступні кредити 5-7-9%» на енергообладнання.

