Правительство запустило единую платформу помощи на зиму: от выплат и оборудования до льготных кредитов

В Украине запустили единую платформу с полной информацией обо всех государственных программах энергетической поддержки для граждан, ОСМД, бизнеса и общин, включая выплаты, гранты и льготные кредиты.

В Украине запустили единую платформу «Энергетическая поддержка для людей и бизнеса». Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство собрало на единой платформе все государственные программы поддержки украинцев на период энергокризиса.

«Запускаем единую платформу правительственных программ поддержки для людей, ОСМД, бизнеса и громад во время сложной зимы. Платформа доступна по ссылке», — сообщила Свириденко.

На едином ресурсе собрана вся информация о действующих возможностях поддержки, их условиях и порядке подачи заявок, в частности: ежемесячные выплаты для работников ремонтных бригад; «СвітлоДім» для энергонезависимости домов, «Пакунки тепла» для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров, экофлоу для детей с инвалидностью группы А.

Кроме того, Свириденко отметила, что с 19 февраля банки начинают прием заявок еще по двум новым программам — энергоподдержка для ОСМД и ЖСК и энергоподдержка для частных домов и таунхаусов.

Отдельный раздел на платформе содержит информацию о внедренных программах поддержки бизнеса: помощь ФЛП на энергоустойчивость для приобретения или ремонта генераторов, топливо или оплату коммунальных услуг, нулевой кредит на энергооборудование и «Доступные кредиты 5–7–9%» на энергооборудование.

