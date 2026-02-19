  1. В Украине

Правительство запустило единую платформу помощи на зиму: от выплат и оборудования до льготных кредитов

10:21, 19 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине запустили единую платформу с полной информацией обо всех государственных программах энергетической поддержки для граждан, ОСМД, бизнеса и общин, включая выплаты, гранты и льготные кредиты.
Правительство запустило единую платформу помощи на зиму: от выплат и оборудования до льготных кредитов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине запустили единую платформу «Энергетическая поддержка для людей и бизнеса». Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правительство собрало на единой платформе все государственные программы поддержки украинцев на период энергокризиса.

«Запускаем единую платформу правительственных программ поддержки для людей, ОСМД, бизнеса и громад во время сложной зимы. Платформа доступна по ссылке», — сообщила Свириденко.

На едином ресурсе собрана вся информация о действующих возможностях поддержки, их условиях и порядке подачи заявок, в частности: ежемесячные выплаты для работников ремонтных бригад; «СвітлоДім» для энергонезависимости домов, «Пакунки тепла» для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров, экофлоу для детей с инвалидностью группы А.

Кроме того, Свириденко отметила, что с 19 февраля банки начинают прием заявок еще по двум новым программам — энергоподдержка для ОСМД и ЖСК и энергоподдержка для частных домов и таунхаусов.

Отдельный раздел на платформе содержит информацию о внедренных программах поддержки бизнеса: помощь ФЛП на энергоустойчивость для приобретения или ремонта генераторов, топливо или оплату коммунальных услуг, нулевой кредит на энергооборудование и «Доступные кредиты 5–7–9%» на энергооборудование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина энергетика Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дезертирство, СЗЧ, невыполнение приказа: в Комитетах Верховной Рады рассматривают возможность смягчения наказания за военные преступления

В парламенте признают — жесткие наказания для военнослужащих не достигли превентивной цели.

В парламенте решают, нужно ли усиливать ответственность за нарушение безопасности свидетелей

Эксперты обращают внимание, что предложенные законопроектом административные санкции могут оказаться строже уголовного наказания.

Новые правила пожарной безопасности для бизнеса и мобильных операторов: как избежать штрафов

Изменения в Правила пожарной безопасности внедряют строгие лимиты на группировку генераторов и устанавливают обязанность ежедневной отчетности для заведений с ночным пребыванием людей.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Сомнительные доходы и манипуляции с должностями: анализ первых собеседований кандидатов в ВАКС

Первый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]