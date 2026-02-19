В Україні почнуть перевіряти витрати на ВПО з 2022 року — Рада ініціює створення ТСК

Комісія зосередиться на програмах житлової допомоги, соціальних виплатах та гуманітарній підтримці для ВПО та постраждалих від війни.

В Україні можуть перевірити використання коштів на підтримку ВПО. Для цього пропонують створити Тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме можливі порушення під час використання коштів державного та місцевих бюджетів, спрямованих на допомогу переселенцям і людям, що постраждали від війни. Відповідний проєкт постанови №15038 зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Створення ТСК пов’язане з численними зверненнями громадян, громадських організацій і міжнародних партнерів щодо можливих порушень законодавства під час використання бюджетних коштів, призначених для підтримки ВПО та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. Зокрема, йдеться про можливе нецільове або неефективне використання коштів, затримки чи припинення виплат, проблеми з доступом до житлових програм, непрозорі рішення щодо розподілу допомоги, а також ймовірні зловживання під час реалізації державних і місцевих програм.

Що саме пропонують розслідувати

Проєкт постанови передбачає створення ТСК, яка перевірятиме використання коштів з 2022 року. Йдеться про фінансування грошової допомоги, житлових програм, компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, гуманітарної допомоги та соціальних послуг.

Серед ключових завдань комісії:

розслідування можливих фактів нецільового або неефективного використання коштів;

перевірка виконання соціальних і житлових програм для ВПО;

аналіз рішень органів влади та дій посадових осіб, які реалізують ці програми;

моніторинг державного і комунального майна, що може використовуватися для забезпечення житлом переселенців;

перевірка роботи інформаційно-аналітичної системи обліку житлового фонду;

аналіз дій Пенсійного фонду щодо нарахування і виплати пенсій пенсіонерам із числа ВПО.

Чому питання винесли на рівень парламентської комісії

У пояснювальній записці зазначено, що з початку повномасштабної війни держава спрямувала значні ресурси на підтримку переселенців та постраждалих від бойових дій. Водночас до депутатів надходять звернення про можливі порушення: від затримок або припинення виплат до непрозорого розподілу допомоги та проблем із доступом до житлових програм.

Окреме занепокоєння викликають питання забезпечення житлом ВПО, використання державного та комунального майна для їх розміщення, функціонування інформаційних систем обліку житлового фонду, а також належного нарахування і виплати пенсій пенсіонерам із числа внутрішньо переміщених осіб.

Фактично йдеться про перевірку однієї з найбільших соціальних статей видатків під час воєнного стану.

Які можуть виникнути наслідки

По-перше, ТСК — це інструмент парламентського контролю за витрачанням коштів, який дозволяє публічно підняти проблемні питання: затримки виплат, проблеми з компенсаціями, невикористане житло або непрозорі рішення органів влади.

По-друге, робота комісії може стати основою для змін у соціальній політиці. Якщо ТСК зафіксує системні проблеми — наприклад, неефективні механізми розподілу допомоги чи недоліки в обліку житлового фонду, — це може призвести до перегляду програм, зміни підходів до виплат або навіть кадрових рішень.

По-третє, такий аудит має значення і для міжнародних партнерів, які беруть участь у фінансуванні програм підтримки постраждалих. Підвищення прозорості у цій сфері напряму впливає на довіру до державних інституцій і на готовність донорів продовжувати допомогу.

Результати роботи ТСК можуть вплинути не лише на окремі програми для переселенців, а й на загальний підхід до соціальних витрат у воєнний час — від принципів розподілу коштів до механізмів контролю за їх використанням. Саме тому створення такої комісії може стати індикатором того, наскільки держава готова публічно перевіряти власні соціальні рішення в умовах війни.

Водночас сама поява такої ініціативи демонструє системну проблему у сфері підтримки переселенців. Формально з 2022 року держава та міжнародні партнери спрямували значні ресурси на допомогу ВПО — від грошових виплат до житлових програм і гуманітарної підтримки. Однак на практиці значна частина переселенців або стикається із затримками та бюрократичними бар’єрами, або взагалі не знає про можливості допомоги.

Крім того, багато ВПО не поінформовані про програми міжнародних гуманітарних організацій, які надають фінансову чи соціальну підтримку.

