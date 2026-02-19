В Украине начнут проверять расходы на ВПЛ с 2022 года — Рада инициирует создание ТСК

Комиссия сосредоточится на программах жилищной помощи, социальных выплатах и гуманитарной поддержке для ВПЛ и пострадавших от войны.

В Украине могут проверить использование средств на поддержку ВПЛ. Для этого предлагают создать Временную следственную комиссию, которая расследует возможные нарушения при использовании средств государственных и местных бюджетов, направленных на помощь переселенцам и людям, пострадавшим от войны. Соответствующий проект постановления №15038 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Создание ТСК связано с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций и международных партнеров относительно возможных нарушений законодательства при использовании бюджетных средств, предназначенных для поддержки ВПЛ и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии. В частности, речь идет о возможном нецелевом или неэффективном использовании средств, задержках или прекращении выплат, проблемах с доступом к жилищным программам, непрозрачных решениях по распределению помощи, а также о вероятных злоупотреблениях при реализации государственных и местных программ.

Что именно предлагают расследовать

Проект постановления предусматривает создание ТСК, которая будет проверять использование средств с 2022 года. Речь идет о финансировании денежных выплат, жилищных программ, компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, гуманитарной помощи и социальных услуг.

Среди ключевых задач комиссии:

расследование возможных фактов нецелевого или неэффективного использования средств;

проверка выполнения социальных и жилищных программ для ВПО;

анализ решений органов власти и действий должностных лиц, реализующих эти программы;

мониторинг государственного и коммунального имущества, которое может использоваться для обеспечения жильем переселенцев;

проверка работы информационно-аналитической системы учета жилищного фонда;

анализ действий Пенсионного фонда относительно начисления и выплаты пенсий пенсионерам из числа ВПЛ.

Почему вопрос вынесли на уровень парламентской комиссии

В пояснительной записке указано, что с начала полномасштабной войны государство направило значительные ресурсы на поддержку переселенцев и пострадавших от боевых действий. В то же время к депутатам поступают обращения о возможных нарушениях: от задержек или прекращения выплат до непрозрачного распределения помощи и проблем с доступом к жилищным программам.

Особое беспокойство вызывают вопросы обеспечения жильем ВПО, использования государственного и коммунального имущества для их размещения, функционирования информационных систем учета жилищного фонда, а также надлежащего начисления и выплаты пенсий пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц.

Фактически речь идет о проверке одной из крупнейших социальных статей расходов во время военного положения.

Какие могут возникнуть последствия

Во-первых, ТСК — это инструмент парламентского контроля за расходованием средств, который позволяет публично поднять проблемные вопросы: задержки выплат, проблемы с компенсациями, неиспользованное жилье или непрозрачные решения органов власти.

Во-вторых, работа комиссии может стать основой для изменений в социальной политике. Если ТСК зафиксирует системные проблемы — например, неэффективные механизмы распределения помощи или недостатки в учете жилищного фонда, — это может привести к пересмотру программ, изменению подходов к выплатам или даже кадровым решениям.

В-третьих, такой аудит имеет значение и для международных партнеров, которые участвуют в финансировании программ поддержки пострадавших. Повышение прозрачности в этой сфере напрямую влияет на доверие к государственным институтам и на готовность доноров продолжать помощь.

Результаты работы ТСК могут повлиять не только на отдельные программы для переселенцев, но и на общий подход к социальным расходам военное время — от принципов распределения средств до механизмов контроля за их использованием. Именно поэтому создание такой комиссии может стать индикатором того, насколько государство готово публично проверять собственные социальные решения в условиях войны.

В то же время сама поява такой инициативы демонстрирует системную проблему в сфере поддержки переселенцев. Формально с 2022 года государство и международные партнеры направили значительные ресурсы на помощь ВПЛ— от денежных выплат до жилищных программ и гуманитарной поддержки. Однако на практике значительная часть переселенцев либо сталкивается с задержками и бюрократическими барьерами, либо вообще не знает о возможностях помощи.

Кроме того, многие ВПЛ не информированы о программах международных гуманитарных организаций, которые предоставляют финансовую или социальную поддержку.

