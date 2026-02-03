Смертельное ДТП: суд назначил водителю тюремный срок и обязал выплатить компенсацию

Бердичевский горрайонный суд рассмотрел дело о смертельном ДТП и признал водителя виновным в нарушении ПДД, что привело к гибели человека и травмированию еще трех человек.

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор водителю, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека и причинению телесных повреждений, в том числе тяжких, ещё трём лицам (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Об этом сообщили в суде.

Обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск матери погибшего и обязал осуждённого выплатить ей около 13 тысяч гривен материального ущерба и 600 тысяч гривен моральной компенсации.

Речь идёт о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в августе 2023 года на автомобильной дороге в селе Хажины Бердичевского района. Как установил суд, 30-летний житель Закарпатской области, управляя автомобилем «Mercedes-Benz Sprinter», двигался в направлении Житомира и около 4 часов утра безосновательно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Volkswagen Passat», который двигался в направлении Винницы.

В результате аварии водитель «Volkswagen» получил тяжёлые телесные повреждения и через два месяца скончался в медицинском учреждении. Один из пассажиров этого автомобиля также получил тяжёлые травмы, ещё двое — телесные повреждения средней степени тяжести.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что обвиняемый нарушил требования пунктов 10.1 и 11.3 Правил дорожного движения Украины, проявил неосторожность и невнимательность, не учёл дорожную обстановку и условия движения, вследствие чего не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу.

Именно эти действия стали причиной ДТП с тяжёлыми последствиями, тогда как водитель другого транспортного средства не имел технической возможности избежать столкновения.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней (дело №274/61/24).

