  1. Судова практика
  2. / В Україні

Смертельна ДТП: суд призначив водієві тюремний строк та зобов’язав виплатити компенсацію

12:06, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бердичівський міськрайонний суд розглянув справу про смертельну ДТП та визнав водія винним у порушенні ПДР, що призвело до загибелі людини й травмування ще трьох осіб.
Смертельна ДТП: суд призначив водієві тюремний строк та зобов’язав виплатити компенсацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок водієві, визнавши його винним у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини та спричинення тілесних ушкоджень, у тому числі тяжких, ще трьом особам (ч. 2 ст. 286 КК України). Про це розповіли у суді. 

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Обвинуваченому призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з додатковим позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов матері загиблого та зобов’язав засудженого виплатити їй близько 13 тисяч гривень матеріальної шкоди та 600 тисяч гривень моральної компенсації.

Мова йде про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у серпні 2023 року на автомобільній дорозі в селі Хажині Бердичівського району. Як встановив суд, 30-річний мешканець Закарпатської області, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter», рухався у напрямку Житомира та близько 4-ї години ранку безпідставно виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Passat», що прямував у напрямку Вінниці.

Внаслідок аварії водій «Volkswagen» зазнав тяжких тілесних ушкоджень і через два місяці помер у медичному закладі. Один із пасажирів цього автомобіля також отримав тяжкі травми, ще двоє — ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Під час судового розгляду доведено, що обвинувачений порушив вимоги пунктів 10.1 та 11.3 Правил дорожнього руху України, проявив необережність і неуважність, не врахував дорожню обстановку та умови руху, внаслідок чого не впорався з керуванням і допустив виїзд на зустрічну смугу.

Саме ці дії стали причиною ДТП з тяжкими наслідками, тоді як водій іншого транспортного засобу не мав технічної можливості уникнути зіткнення.

Вирок наразі не набрав законної сили й може бути оскаржений упродовж 30 днів (справа №274/61/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд ДТП Бердичів судова практика вирок Житомирська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Апгрейд судової практики: нові правила для власників укриттів, ухилянтів та чиновників

Верховний Суд ініціював перегляд ключових правових позицій, що стосуються відповідальності чиновників, права на релігійну відмову від мобілізації та можливості володіння захисними спорудами.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]