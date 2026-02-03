Смертельна ДТП: суд призначив водієві тюремний строк та зобов’язав виплатити компенсацію

Бердичівський міськрайонний суд розглянув справу про смертельну ДТП та визнав водія винним у порушенні ПДР, що призвело до загибелі людини й травмування ще трьох осіб.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок водієві, визнавши його винним у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини та спричинення тілесних ушкоджень, у тому числі тяжких, ще трьом особам (ч. 2 ст. 286 КК України). Про це розповіли у суді.

Обвинуваченому призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з додатковим позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов матері загиблого та зобов’язав засудженого виплатити їй близько 13 тисяч гривень матеріальної шкоди та 600 тисяч гривень моральної компенсації.

Мова йде про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у серпні 2023 року на автомобільній дорозі в селі Хажині Бердичівського району. Як встановив суд, 30-річний мешканець Закарпатської області, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter», рухався у напрямку Житомира та близько 4-ї години ранку безпідставно виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Passat», що прямував у напрямку Вінниці.

Внаслідок аварії водій «Volkswagen» зазнав тяжких тілесних ушкоджень і через два місяці помер у медичному закладі. Один із пасажирів цього автомобіля також отримав тяжкі травми, ще двоє — ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Під час судового розгляду доведено, що обвинувачений порушив вимоги пунктів 10.1 та 11.3 Правил дорожнього руху України, проявив необережність і неуважність, не врахував дорожню обстановку та умови руху, внаслідок чого не впорався з керуванням і допустив виїзд на зустрічну смугу.

Саме ці дії стали причиною ДТП з тяжкими наслідками, тоді як водій іншого транспортного засобу не мав технічної можливості уникнути зіткнення.

Вирок наразі не набрав законної сили й може бути оскаржений упродовж 30 днів (справа №274/61/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.