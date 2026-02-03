Апелляционный суд отказал настоятелю в иске о пользовании и регистрации храмового имущества — детали дела

Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело по иску настоятеля Свято-Успенского храма о пользовании храмовым имуществом и признал его требования безосновательными.

Хмельницкий апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска настоятеля храма, который просил устранить препятствия в пользовании культовыми и хозяйственными зданиями, а также отменить решение государственного регистратора об изменении сведений о праве собственности на это имущество. Апелляционный суд пришёл к выводу, что его права как физического лица в спорных правоотношениях не нарушены. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Обращаясь в суд, истец пояснил, что он является настоятелем Свято-Успенского храма Летичевского благочиния УПЦ и соответствующей религиозной общины, созданной в 1991 году.

В 2012 году на основании решения исполкома Летичевский поселковый совет выдал религиозной общине свидетельства о праве собственности на здание храма, служебный жилой дом и сторожку и зарегистрировал за ней право собственности на это имущество.

В мае 2024 года государственный регистратор внёс изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, указав владельцем недвижимости Религиозную организацию «Религиозная община Свято-Успенского храма пгт Летичев Хмельницкого района Хмельницкой области Епархии Православной Церкви Украины».

По мнению истца, такие действия являются неправомерными и создают ему препятствия в пользовании храмом, в связи с чем он просил суд отменить соответствующие регистрационные решения и устранить препятствия в пользовании недвижимым имуществом.

Летичевский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск.

Ответчик по делу — Религиозная организация «Религиозная община Свято-Успенского храма пгт Летичев Хмельницкого района Хмельницкой области Епархии Православной Церкви Украины» — обжаловала решение и просила отказать в иске.

Рассмотрение дела апелляционным судом

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что в 2023 году Религиозная община Свято-Успенского храма поселка Летичев перешла под каноническое подчинение Управления Хмельницкой епархии Православной церкви Украины и изменила своё наименование. Поэтому государственный регистратор законно и на основании надлежащих документов внёс соответствующие изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Религиозная община отметила, что именно она является законным собственником зданий храма, сторожки и служебного жилого дома, а потому субъектное право или охраняемый интерес настоятеля не нарушены.

Апелляционный суд согласился с этими доводами. Суд установил, что спорное недвижимое имущество находится в собственности религиозной общины, а земельный участок является коммунальной собственностью и предоставлен этой общине в постоянное пользование.

«Материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств приобретения истцом как физическим лицом вещного права на здание храма и здание сторожки. Также в деле отсутствуют достаточные и объективные данные о том, что Религиозная община чинит ему препятствия в пользовании переданным ему в аренду служебным жилым домом, а также земельным участком, на котором расположен этот дом», — говорится в постановлении апелляционного суда.

С полным текстом постановления по делу № 678/897/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

