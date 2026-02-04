Показания учеников опровергли версию о буллинге со стороны учительницы: апелляционный суд не установил факт травли ребенка с инвалидностью

Ровенский апелляционный суд не нашел подтверждений тому, что действия учительницы имели признаки буллинга, а доказательства апеллянтки признаны недостаточными для отмены решения о закрытии производства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение о закрытии дела № 567/1215/25 в отношении учительницы лицея, которую обвиняли в буллинге ученицы. Дело закрыто в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Об этом сообщили в суде.

Позиция апеллянтки и решение апелляционного суда

Апеллянтка, указывая на то, что суд не принял во внимание многочисленные надлежащие и допустимые доказательства того, что учительница, являясь участником образовательного процесса, совершила буллинг в отношении её малолетней доверительницы, выражающийся в психологическом насилии, просила отменить обжалуемое постановление и признать педагога виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, выслушав участников судебного заседания, пришёл к выводу об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения, исходя из следующего.

Из протокола об административном правонарушении известно, что учительница лицея на уроке запретила ученице, которая является ребёнком с инвалидностью, выполнить необходимую медицинскую манипуляцию, нарушила нормы академической добропорядочности, в частности объективного и беспристрастного оценивания знаний и умений, не провела итогового, семестрового, годового оценивания, чем нанесла вред психологическому здоровью потерпевшей.

Указанные обстоятельства не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела судами.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции об отсутствии в действиях педагогини состава административного правонарушения, которое ей инкриминировалось.

Критерии признания буллинга и принципы ответственности

В пункте 4 раздела I Порядка реагирования на случаи буллинга (травли), утверждённого приказом МОН Украины от 28.12.2019 № 1646 «Некоторые вопросы реагирования на случаи буллинга (травли) и применения мер воспитательного воздействия в учреждениях образования», указано, что признаками буллинга являются: наличие сторон — обидчик (буллер), пострадавший (жертва буллинга), а также наблюдатели; повторяемость/систематичность действий; наличие последствий в виде психического и/или физического вреда.

Условием привлечения лица к административной ответственности является наличие в его действиях состава административного правонарушения.

Для установления события и состава правонарушения, указанного в ч. 1 ст. 173-4 КУоАП, необходимо выяснить, действительно ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, совершило буллинг (травлю).

Таким образом, буллинг (травля), в том числе психологического, физического, экономического, сексуального характера, в том числе с использованием средств электронных коммуникаций, который образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-4 КУоАП, охватывает только такие действия, которыми целенаправленно и умышленно вызывается эмоциональная неуверенность, страх или иным образом причиняется вред физическому или психическому здоровью по отношению к малолетнему или несовершеннолетнему лицу либо таким лицом по отношению к другим участникам образовательного процесса.

Выводы суда и обоснование правовой позиции

Статьёй 62 Конституции Украины закреплён принцип презумпции невиновности, который предусматривает, что никто не обязан доказывать свою невиновность, а также что все сомнения в доказанности вины лица должны толковаться в его пользу.

ЕСПЧ придерживается в своих решениях позиции, что суд вправе обосновывать свои выводы только доказательствами, вытекающими из сосуществования достаточно убедительных, чётких и согласованных между собой выводов или схожих неопровержимых презумпций факта, то есть таких, что не оставляют места сомнениям, поскольку наличие последних не согласуется со стандартом доказывания «вне разумного сомнения».

Суд не является карательным органом. Суд необходим для восстановления справедливости и установления вины лица, совершившего правонарушение.

По результатам апелляционного пересмотра дела не было установлено личной неприязни у учительницы и предвзятого отношения к ученице, а также наличия у педагога умысла на совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-4 КУоАП.

Также не установлено доказательств, которые бы безусловно свидетельствовали о том, что учительница своими действиями преследовала именно цель буллинга ребёнка, путём воспрепятствования выполнению ею медицинской манипуляции, а не осуществляла надлежащий образовательный процесс.

Более того, согласно показаниям учеников, которые являются одноклассниками потерпевшей, не подтвердились обстоятельства, что педагогиня умышленно запретила ей выполнить необходимую медицинскую манипуляцию.

Также отсутствуют основания для вывода о намеренном, с целью травли, нарушении учительницей лицея норм академической добропорядочности относительно объективного и беспристрастного оценивания знаний и умений ученицы, поскольку её невозможность прохождения аттестации по предмету является следствием бездействия родителей и администрации учебного заведения: первые запретили ребёнку посещать уроки учительницы, вторые — не приняли необходимых мер для обеспечения обучения ученицы у другого педагога по данному предмету.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.