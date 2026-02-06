Суд применил воспитательные меры к двум малолетним за кражу с проникновением в жилье: детали дела

Межгорский районный суд Закарпатской области рассмотрел уголовное производство в отношении двух малолетних лиц, совершивших кражу с проникновением в жилье в условиях военного положения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Межгорский районный суд Закарпатской области рассмотрел уголовное производство по ходатайствам прокурора Межгорского отдела Хустской окружной прокуратуры. По результатам рассмотрения суд принял решение применить к двум малолетним лицам принудительные меры воспитательного характера сроком на один год.

Указанные лица совершили общественно опасное деяние, которое по своим признакам соответствует части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины — краже с проникновением в жилище, совершённой по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Об этом сообщили в Межгорском районном суде Закарпатской области.

Суть дела

Судом установлено, что 29 сентября 2025 года, в вечернее время, двое 13-летних учеников 8 класса Пилипецкого лицея, действуя по предварительному сговору, проникли в жилой дом в с. Подобовец Хустского района, принадлежащий потерпевшей женщине, и похитили 1400 долларов США и 1500 гривен, чем причинили потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 59 570 гривен. Часть похищенных денежных средств в дальнейшем была изъята и возвращена владелице.

Во время судебного заседания оба малолетних подтвердили, что действовали по предварительной договорённости и осознавали противоправный характер своих действий. В частности, один сообщил, что, воспользовавшись отсутствием владелицы жилья и по рекомендации, проник в домовладение потерпевшей, где похитил денежные средства. Другой в это время находился на улице возле дома и наблюдал за обстановкой. В дальнейшем один из них передал похищенные деньги матери, с которой на следующий день осуществили обмен иностранной валюты в г. Ужгород и приобрели мобильные телефоны, а часть средств потратили на собственные нужды. Остаток денег в сумме 700 долларов США и 8 032 гривны был изъят сотрудниками полиции.

Малолетний в судебном заседании указал, что сообщил другому об отсутствии по месту проживания гражданки, поскольку последняя находилась вместе с его матерью на дне рождения у соседки, где он также присутствовал. Со слов одного из фигурантов, впоследствии он вышел для встречи, однако в дом потерпевшей не заходил, находился возле дома, а о похищении значительной суммы денежных средств узнал позже. Также фигурант и его мать подтвердили, что ранее, до рассматриваемого события, они находились в гостях в доме потерпевшей.

Поскольку на момент совершения деяния ребята не достигли возраста уголовной ответственности, суд, руководствуясь нормами уголовного и уголовного процессуального законодательства, применил к ним меры воспитательного характера.

Решение суда по делу № 302/1501/25

Суд постановил передать одного мальчика под надзор матери, а другого — под надзор родной сестры, учитывая установленные обстоятельства, в частности то, что отец одного из них проходит военную службу в Вооружённых Силах Украины, а мать приговором Межгорского районного суда Закарпатской области от 23 января 2026 года № 302/1705/25 признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 198 Уголовного кодекса Украины, и ей назначено наказание в виде пробационного надзора сроком на два года.

Так, мать, зная о происхождении денежных средств, полученных противоправным путём, получила и хранила их в общей сумме 59 570,46 гривны, которые в дальнейшем незаконно, вопреки действующему законодательству, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, путём растраты использовала часть денежных средств для личных нужд. Суд признал, что при таких условиях передача малолетнего под надзор матери не соответствовала бы наилучшим интересам ребёнка.

Кроме того, к обоим малолетним применено ограничение досуга, которое заключается в запрете покидать место проживания с 22:00 до 06:00 часов.

Суд отметил, что избранные меры являются пропорциональными и направлены на воспитательное воздействие, предотвращение повторных правонарушений и обеспечение надлежащего контроля за поведением малолетних с учётом тяжести деяния, их возраста и условий проживания и обучения.

Часть четвёртая статьи 185 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за кражу, совершённую в крупных размерах либо в условиях военного или чрезвычайного положения.

Санкция статьи — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Статья 198 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за приобретение, получение, хранение либо сбыт имущества, полученного преступным путём. Санкция статьи — пробационный надзор сроком до трёх лет либо ограничение свободы сроком до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Постановление суда в настоящее время не вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.