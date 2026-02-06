Суд застосував виховні заходи до двох малолітніх за крадіжку з проникненням у житло: деталі справи

Міжгірський районний суд Закарпатської області розглянув кримінальне провадження щодо двох малолітніх осіб, які вчинили крадіжку з проникненням у житло в умовах воєнного стану.

Міжгірський районний суд Закарпатської області розглянув кримінальне провадження за клопотаннями прокурорки Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури. За результатами розгляду суд ухвалив рішення застосувати до двох малолітніх осіб примусові заходи виховного характеру строком на один рік.

Ці особи вчинили суспільно небезпечне діяння, яке за своїми ознаками відповідає частині 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжці з проникненням у житло, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Про це повідомили у Міжгірському райсуді Закарпатської області

Суть справи

Судом встановлено, що 29 вересня 2025 року, у вечірній час, двоє 13-річних учнів 8 класу Пилипецького ліцею, діючи за попередньою змовою, проникли до житлового будинку в с. Подобовець Хустського району, що належить потерпілій жінці, та викрали 1400 доларів США та 1500 гривень, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 59570 гривень. Частину викрадених коштів у подальшому було вилучено та повернуто власниці.

Під час судового засідання обидва малолітні підтвердили, що діяли за попередньою домовленістю та усвідомлювали протиправний характер своїх дій. Зокрема, один повідомив, що, скориставшись відсутністю власниці житла та за рекомендацією, проник до домоволодіння потерпілої, де викрав грошові кошти. Інший у цей час перебував на вулиці поблизу будинку та спостерігав за обстановкою. Надалі один з них передав викрадені кошти матері, з якою наступного дня здійснили обмін іноземної валюти в м. Ужгород та придбали мобільні телефони, а частину коштів витратили на власні потреби. Решту грошей у сумі 700 доларів США та 8 032 гривні було вилучено працівниками поліції.

Малолітній у судовому засіданні зазначив, що повідомив іншого про відсутність за місцем проживання громадянки, оскільки остання перебуває разом із його матір’ю на дні народженні у сусідки, де він також був присутній. Зі слів одного з фігурантів, згодом він вийшов для зустрічі, однак до будинку потерпілої не заходив, перебував поблизу будинку, а про викрадення значної суми коштів дізнався згодом. Також фігурант та його мати підтвердили, що раніше, до розглядуваної події, вони перебували в гостях у будинку потерпілої.

Оскільки на момент вчинення діяння хлопці не досягли віку кримінальної відповідальності, суд, керуючись нормами кримінального та кримінального процесуального законодавства, застосував до них заходи виховного характеру.

Рішення суду у справі 302/1501/25

Суд ухвалив передати хлопця під нагляд матері, а іншого - під нагляд рідної сестри, з огляду на встановлені обставини, зокрема те, що батько одного з них відбуває військову службу в ЗСУ, а матір вироком Міжгірського районного суду Закарпатської області від 23 січня 2026 року №302/1705/25 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 198 КК України, та призначено покарання у виді пробаційного нагляду строком на два роки.

Адже, мати знаючи про походження грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, отримала та зберігала їх в загальній сумі 59570,46 гривень, які в подальшому незаконно, всупереч діючого законодавства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, шляхом розтрати, використала частину грошових коштів для особистих потреб. Суд визнав, що за таких умов передача малолітнього під нагляд матері не відповідала б найкращим інтересам дитини.

Крім того, до обох малолітніх застосовано обмеження дозвілля, що полягає у забороні залишати місце проживання з 22:00 до 06:00 години.

Суд зазначив, що обрані заходи є пропорційними та спрямованими на виховний вплив, запобігання повторним правопорушенням і забезпечення належного контролю за поведінкою малолітніх з урахуванням тяжкості діяння, їх віку та умов проживання і навчання.

Частина четверта статті 185 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за крадіжку, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Санкція статті – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Стаття 198 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом. Санкція статті - пробаційний наглядом на строк до трьох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Ухвала суду наразі не набрала законної сили.

