Исправление описки не может быть способом изменения мотивировочной части судебного решения — Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу ООО на определение апелляционного хозяйственного суда об отказе в исправлении описки по делу по иску ООО к АМК.

Решая вопрос об исправлении описок или арифметических ошибок, допущенных в судебном решении (решении, постановлении или определении), суд не имеет права изменять содержание судебного решения, он лишь устраняет неточности относительно установленных фактических обстоятельств дела (например, даты события, номера и даты документа, наименования сторон, фамилии, имени, отчества лица и т. п.) либо ошибки, имеющие технический характер (то есть возникшие в процессе изготовления текста решения). Не являются описками грамматические ошибки, которые не искажают текст судебного решения и не приводят к его неправильному восприятию.

КХС ВС рассмотрел кассационную жалобу ООО на определение апелляционного хозяйственного суда об отказе в исправлении описки по делу по иску ООО к АМК, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца, о признании решения частично недействительным.

Апелляционный хозяйственный суд, отказывая в удовлетворении заявления об исправлении описки, исходил из того, что изложенные в нем обоснования сводятся лишь к несогласию с мотивами и выводами апелляционного хозяйственного суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы и не содержат какого-либо обоснования относительно того, в чем заключается допущенная, по мнению истца, описка.

ОЦЕНКА ВС

КХС ВС отметил, что в ч. 8 ст. 240 ХПК Украины предусмотрено, что после оглашения решения суд, который его принял, не может самостоятельно отменить или изменить это решение, кроме случаев, определенных этим Кодексом. Нормами ХПК Украины суду не предоставлено право изменять содержание (суть) принятого им решения в порядке исправления описки. При решении вопроса об исправлении описок или арифметических ошибок, допущенных в судебном решении, суд не имеет права изменять содержание, суть судебного решения независимо от его юридического значения или внешнего оценочного восприятия (понимания).

Таким образом, при решении вопроса об исправлении описок или арифметических ошибок суд не наделен полномочиями изменять содержание или суть судебного решения независимо от его юридического значения или субъективного восприятия сторонами.

КХС ВС отметил, что, обосновывая требования кассационной жалобы, заявитель указывал, что, обращаясь в суд апелляционной инстанции с заявлением об исправлении описки, он не соглашался с изложенным выводом в мотивировочной части постановления, а именно: «…утверждения апеллянта, приведенные в апелляционной жалобе, о том, что непринятие заявленных мер обеспечения иска может существенно усложнить или сделать невозможной эффективную защиту либо восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, а также вызвать дальнейшее затруднение исполнения решения суда, являются лишь предположениями заявителя относительно вероятности совершения действий с целью усложнения исполнения решения по данному делу в случае удовлетворения иска и не свидетельствуют о наличии реальных обстоятельств, которые сделают невозможным исполнение в будущем решения суда». Кроме того, заявитель сослался на то, что апелляционный суд, отказывая в исправлении описки, не учел выводов Верховного Суда относительно применения ст. 243 ХПК Украины, изложенных в постановлении, в котором разъяснено, что данный институт предназначен для устранения технических и арифметических ошибок.

КХС ВС отметил, что доводы заявителя фактически направлены на изменение мотивов судебного решения, а не на исправление очевидной описки или арифметической ошибки. Суд также подчеркнул, что непринятие во внимание вывода Верховного Суда имеет место лишь тогда, когда суд применяет норму права иначе, чем это сделал Верховный Суд в подобных правоотношениях, а не в случае несогласия стороны с мотивировочной частью судебного решения.

С учетом изложенного КХС ВС кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а определение апелляционного хозяйственного суда — без изменений.

С текстом постановления КХС ВС от 03.12.2025 по делу № 910/3023/24 можно ознакомиться по ссылке.

