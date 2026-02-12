  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд: общее имущество подлежит спецконфискации, если один из супругов использовал его для преступления

10:36, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В соответствии со статьями 96-1, 96-2 УК Украины имущество, находящееся в совместной собственности, подлежит специальной конфискации, если совладелец, являющийся правонарушителем, использовал его как орудие или средство совершения уголовного правонарушения – ОП КУС ВС.
Верховный Суд: общее имущество подлежит спецконфискации, если один из супругов использовал его для преступления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если имущество, использованное как орудие или средство совершения уголовного правонарушения, находится в совместной собственности супругов и было использовано одним из них при совершении уголовно наказуемого деяния, такое имущество подлежит специальной конфискации в полном объеме, поскольку его собственник (тот из супругов, который совершил уголовное правонарушение) осознанно использовал его в противоправных целях.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 669/338/24.

Как отметили в Верховном Суде, по обстоятельствам уголовного производства местный суд признал двух обвиняемых виновными и осудил по ч. 2 ст. 246 УК Украины. Суд применил специальную конфискацию и безвозмездно изъял в собственность государства два колесных трактора с гужевой повозкой и две бензопилы, принадлежащие обвиняемым. Апелляционный суд изменил приговор местного суда и принял решение о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости указанного имущества, принадлежащего обвиняемым. В кассационной жалобе защитник указывал, что тракторы и бензопила были приобретены подзащитным в браке и являются совместной собственностью супругов, поэтому, применив специальную конфискацию этого имущества, о использовании которого для совершения преступления жена обвиняемого не знала, суды нарушили ее права.

Оценивая указанные кассационные требования, объединенная палата КУС ВС обратила внимание на то, что законодатель четко определил в тексте уголовного закона случаи, когда специальной конфискации подлежат денежные средства, являющиеся эквивалентом стоимости имущества, использованного как орудие или средство уголовного правонарушения. Так, в ч. 2 ст. 96-2 УК Украины указано, что если конфискация денег, ценностей и иного имущества, указанного в ч. 1 этой статьи, на момент принятия судом решения о специальной конфискации невозможна вследствие их использования или невозможности выделения из имущества, приобретенного законным путем, либо отчуждения, либо по другим причинам, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости такого имущества.

В то же время положения п. 4 ч. 1 ст. 96-2 УК Украины однозначно утверждают, что осведомленность собственника (законного владельца) о незаконном использовании предметов специальной конфискации, а тем более их личное применение как средств или орудий совершения правонарушения, безусловно исключает их возврат другим совладельцам (в том числе второму из супругов), о которых уголовный закон не упоминает в данном контексте.

Нормы УК Украины предусматривают применение специальной конфискации к орудиям и средствам совершения уголовного правонарушения, а не к их определенной части, следовательно, отсутствуют основания решать вопрос о возврате соответствующих предметов специальной конфискации лицу, являющемуся совладельцем и не знавшему и не могшему знать об их незаконном использовании.

Постановление ОП КУС ВС от 2 февраля 2026 года по делу № 669/338/24 (производство № 51-5214кмо24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховный Суд преступление судебная практика конфискация имущества

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.

Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

Проект Гражданского Кодекса вводит для контрактов фильтр добропорядочности

Новый Гражданский кодекс разршит признавать договор недействительным, если его содержание, цель или способ исполнения противоречат добропорядочности

Парламент предлагает передавать частные земли под строительство фортификаций без согласования с фермерами

Совет готовит упрощенную процедуру установки сервитутов на частные сельхозземли для нужд обороны.

Увольнение за прогул недостаточно просто зафиксировать отсутствие на рабочем месте: Верховный Суд

Верховный Суд подчеркивает: для увольнения за прогул работодатель должен выяснить причины отсутствия работника.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]