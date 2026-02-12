Верховный Суд: общее имущество подлежит спецконфискации, если один из супругов использовал его для преступления

В соответствии со статьями 96-1, 96-2 УК Украины имущество, находящееся в совместной собственности, подлежит специальной конфискации, если совладелец, являющийся правонарушителем, использовал его как орудие или средство совершения уголовного правонарушения – ОП КУС ВС.

Если имущество, использованное как орудие или средство совершения уголовного правонарушения, находится в совместной собственности супругов и было использовано одним из них при совершении уголовно наказуемого деяния, такое имущество подлежит специальной конфискации в полном объеме, поскольку его собственник (тот из супругов, который совершил уголовное правонарушение) осознанно использовал его в противоправных целях.

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 669/338/24.

Как отметили в Верховном Суде, по обстоятельствам уголовного производства местный суд признал двух обвиняемых виновными и осудил по ч. 2 ст. 246 УК Украины. Суд применил специальную конфискацию и безвозмездно изъял в собственность государства два колесных трактора с гужевой повозкой и две бензопилы, принадлежащие обвиняемым. Апелляционный суд изменил приговор местного суда и принял решение о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости указанного имущества, принадлежащего обвиняемым. В кассационной жалобе защитник указывал, что тракторы и бензопила были приобретены подзащитным в браке и являются совместной собственностью супругов, поэтому, применив специальную конфискацию этого имущества, о использовании которого для совершения преступления жена обвиняемого не знала, суды нарушили ее права.

Оценивая указанные кассационные требования, объединенная палата КУС ВС обратила внимание на то, что законодатель четко определил в тексте уголовного закона случаи, когда специальной конфискации подлежат денежные средства, являющиеся эквивалентом стоимости имущества, использованного как орудие или средство уголовного правонарушения. Так, в ч. 2 ст. 96-2 УК Украины указано, что если конфискация денег, ценностей и иного имущества, указанного в ч. 1 этой статьи, на момент принятия судом решения о специальной конфискации невозможна вследствие их использования или невозможности выделения из имущества, приобретенного законным путем, либо отчуждения, либо по другим причинам, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости такого имущества.

В то же время положения п. 4 ч. 1 ст. 96-2 УК Украины однозначно утверждают, что осведомленность собственника (законного владельца) о незаконном использовании предметов специальной конфискации, а тем более их личное применение как средств или орудий совершения правонарушения, безусловно исключает их возврат другим совладельцам (в том числе второму из супругов), о которых уголовный закон не упоминает в данном контексте.

Нормы УК Украины предусматривают применение специальной конфискации к орудиям и средствам совершения уголовного правонарушения, а не к их определенной части, следовательно, отсутствуют основания решать вопрос о возврате соответствующих предметов специальной конфискации лицу, являющемуся совладельцем и не знавшему и не могшему знать об их незаконном использовании.

Постановление ОП КУС ВС от 2 февраля 2026 года по делу № 669/338/24 (производство № 51-5214кмо24).

