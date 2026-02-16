  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд объяснил порядок рассмотрения заявлений о разъяснении судебных решений

15:00, 16 февраля 2026
Разъяснению подлежат те судебные решения, которые приняты по результатам судебного производства в судебном заседании и которыми решен вопрос, составлявший предмет его рассмотрения.
Заявления о разъяснении таких решений суд должен рассмотреть в отдельном судебном заседании после уведомления лица, обратившегося с таким заявлением, и участников судебного производства и по результатам судебного рассмотрения постановить определение о разъяснении судебного решения либо об отказе в его разъяснении.

Если же заявитель просит разъяснить судебное решение, которое не было результатом судебного производства и не составляло предмет его рассмотрения, то суд по результатам рассмотрения такого заявления должен постановить определение о разъяснении судебного решения либо об отказе в его разъяснении без назначения судебного заседания.

Вопрос о том, является ли судебное решение принятым по результатам судебного производства, то есть составляло ли оно предмет рассмотрения, суд решает с учетом оснований открытия и осуществления конкретного производства.

Если заявитель просил разъяснить судебное решение, которое не является самостоятельным предметом разъяснения по процедуре, определенной ст. 380 УПК Украины, поскольку оно не является результатом судебного рассмотрения, то суд апелляционной инстанции вправе отказать в открытии производства либо закрыть апелляционное производство в случае, если оно было открыто по апелляционной жалобе на определение местного суда по итогам рассмотрения такого заявления.

Как сообщили в Верховном Суде, к таким выводам пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе ВС по результатам рассмотрения дела № 766/2466/24.

По обстоятельствам уголовного производства местный суд, не выходя в совещательную комнату, постановил определение, внесенное в журнал судебного заседания, которым отказал в разъяснении определения этого же суда о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Не соглашаясь с таким определением суда, обвиняемый подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд закрыл апелляционное производство по указанной апелляционной жалобе, сославшись на то, что она подана на судебное решение, не подлежащее обжалованию. В кассационной жалобе обвиняемый утверждал, что апелляционный суд не учел предписаний ст. 380 УПК Украины, которыми предусмотрено право на апелляционное обжалование такой категории судебных решений, чем допустил существенное нарушение требований УПК Украины.

Оценивая указанные кассационные доводы, объединенная палата ККС ВС указала, что в этом производстве заявитель просил суд разъяснить определение местного суда о содержании лица под стражей, которое было постановлено судом во время рассмотрения производства по существу. То есть предметом рассмотрения суда был вопрос о виновности или невиновности лица с учетом сопутствующих вопросов (таких как сроки давности, сроки досудебного расследования и т. д.), и результатом такого рассмотрения является постановление судом приговора либо определения, которым завершается рассмотрение производства в суде первой инстанции. Поэтому определение суда о продлении срока содержания под стражей, постановленное во время судебного разбирательства, не является в данном производстве тем процессуальным решением, которое составляло предмет рассмотрения суда и было постановлено по результатам такого рассмотрения.

Постановление ОП КУС ВС от 2 февраля 2026 года по делу № 766/2466/24 (производство № 51-107кмо25).

Верховный Суд судебная практика КУС ВС

