В Харькове через суд женщина, сменившая пол с мужчины, обязала ТЦК исключить ее из воинского учета

Суд пришел к выводу, что после смены пола она не подпадает под категории военнообязанных женщин.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Харьковский окружной административный суд 21 января 2026 года вынес решение по делу №520/32460/25, которым обязал территориальный центр комплектования исключить гражданку из воинского учета после официальной смены пола.

Суть спора

Женщина просила исключить ее из воинского учета военнообязанных и внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Истец обратилась в суд после того, как получила отказ. Ранее она состояла на учете как военнообязанный мужчина.

В 2025 году женщина официально сменила пол с мужского на женский, что подтверждается:

медицинским свидетельством о смене (коррекции) половой принадлежности;

внесением изменений в актовую запись гражданского состояния;

новым свидетельством о рождении;

паспортом гражданина Украины с указанием женского пола.

Несмотря на это, в приложении «Резерв+» и реестре «Оберег» она продолжала числиться как военнообязанный мужчина.

В связи с этим женщина обратилась с вопросом об исключении из воинского учета, однако фактически получила отказ, о чем было сообщено письмом от 4 октября 2025 года.

Учитывая, что истец не относится к категории военнообязанных женщин, поскольку не имеет соответствующей специальности и/или профессии, родственной соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны, и потому должна быть исключена из воинского учета по своей прежней мужской принадлежности, она обратилась в суд.

Позиция ТЦК

Ответчик отказал в исключении с учета, указав, что без соответствующего заключения ВВК у него отсутствует юридический факт непригодности лица.

Также там отметили, что:

медицинское свидетельство не является документом военно-врачебной экспертизы;

основанием для исключения может быть только решение военно-врачебной комиссии о непригодности.

По мнению ТЦК, смена пола не привела к необходимости исключения истца из воинского учета, поскольку ранее она уже была поставлена на учет как военнообязанный мужчина. По мнению ответчика, юридический факт смены имени, фамилии, отчества или даже половой принадлежности в органах РАГС не имеет автоматической обратной силы, которая бы аннулировала ранее приобретенный статус военнообязанного.

Выводы суда

Суд не согласился с такой позицией.

В решении указано, что после смены пола истец является женщиной в правовом и биологическом смысле, что подтверждено компетентными органами государства.

При этом истец не имеет специальности или профессии в сфере медицины и фармации либо иной специальности, после получения которой могла бы быть поставлена на воинский учет.

По мнению ответчика, юридический факт смены имени, фамилии, отчества или даже половой принадлежности в органах РАГС не имеет автоматической обратной силы, которая бы аннулировала ранее приобретенный статус военнообязанного. Суд с такими доводами не согласился и отметил, что в данном деле произошла смена половой принадлежности человека в биологическом смысле, признанная компетентными органами Украины, от имени которых выдан паспорт гражданина, подтверждающий принадлежность человека к женскому полу.

С учетом положений специального закона по вопросам воинского учета суд пришел к выводу, что в нынешнем физиологическом состоянии истец подлежит воинскому учету исключительно по собственному добровольному желанию (по заявлению).

Суд подчеркнул, что действующее законодательство, регулирующее порядок воинского учета, прямо не предусматривает процедуру исключения из учета в случае смены пола, на что ссылался ответчик. Вместе с тем общие нормы не предусматривают обязательства пребывания на воинском учете для категории лиц, к которой относится истец, а само отсутствие специальной нормы не является основанием для отказа в восстановлении права.

Ссылаясь на принцип верховенства права, правовую определенность и практику Европейского суда по правам человека, суд удовлетворил административный иск женщины.

Суд:

признал противоправным и отменил решение ТЦК об отказе в исключении из воинского учета;

обязал исключить истца из воинского учета;

обязал внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег»;

взыскал с ответчика 1211,20 грн судебного сбора.

Решение может быть обжаловано во Второй апелляционный административный суд в течение 30 дней. Если апелляция не будет подана, оно вступит в законную силу по истечении этого срока.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.