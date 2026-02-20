Польша меняет правила для украинцев — Кароль Навроцкий подписал закон

Кароль Навроцкий подписал новый закон о помощи украинцам.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который предусматривает перенос всех инструментов поддержки украинских беженцев в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам, пишет RMF24.

Напомним, с 2022 года действовал закон о специальной помощи для украинцев, который создал отдельную правовую систему, что упростило правила проживания, работы, получения льгот и образования для беженцев из Украины.

Новый закон постепенно отменяет эту систему, а ключевые инструменты поддержки будут включены в общие положения о защите иностранцев.

«Подписание этого документа показывает, что последовательность в действиях имеет смысл. Мое давление в этом вопросе… заставило правительство усовершенствовать этот проект и внести изменения, которых ждали многие поляки и которые были предложены мной», — пояснил Кароль Навроцкий.

Согласно новым правилам, сохраняется легальность пребывания для всех лиц, которые бегут от войны, и граждан Украины, чьи документы были продлены в связи с полномасштабным российским вторжением. Они смогут подать заявку на легальное пребывание в Польше до 4 марта 2027 года.

Еще одним важным изменением является введение требования подавать заявление на получение номера PESEL (UKR) в течение 30 дней с момента въезда в Польшу. Неподача заявления в течение этого срока приведет к окончанию срока действия временной защиты и будет рассматриваться как отказ от такой формы поддержки.

По данным агентства PAP, социальные выплаты также будут сокращены. Медицинская помощь будет предоставляться только несовершеннолетним, работающим лицам, жертвам пыток и изнасилований и уязвимым группам, проживающим в центрах коллективного размещения. Неработающие лица будут подлежать медицинскому обслуживанию в том же объеме, что и другие неработающие иностранцы, проживающие в Польше.

До конца текущего учебного года будет сохранена материальная помощь учащимся, бесплатный транспорт, возможность обучения на подготовительном отделении, дополнительные уроки польского языка, увеличенные лимиты на сверхурочные часы для учителей и отсутствие требования официального подтверждения знания польского языка для ассистентов учителей и ассистентов по межкультурным связям. Затем школы должны вернуться к привычным правилам.

